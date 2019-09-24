將香港暴亂放在世界任何國家或地區，警方都不可能如此克制、如此忍讓、如此委曲求全。尤其是在美國，警察平時無緣無故殺人尚且能夠脫罪，何況面對喪心病狂的暴徒，警察不開槍才有鬼。然而諷刺的是，美國不說本身的人權和自由有問題，反指香港警方濫用武力，壓制人權和自由，因此威脅要通過《香港人權與民主法案》予以制裁云云。

美國一向以世界警察自居，利用國內法律干預他國事務，實行長臂管轄，人們早已見怪不怪。但如此蠻不講理、扭曲事實、顛倒是非，這即使不是唯一的一次，也是最令人瞠目結舌的一次。實際上，香港人權和自由再怎麼受壓，也絕不會比美國差，起碼不會頻頻發生警察濫殺無辜的醜聞，美國憑甚麼充當人權判官？大家不妨想像一下，如果有人向美國警察掟磚投燃燒彈甚至搶槍，會有甚麼後果？如果有人打砸破壞美國國會大樓，又會有甚麼下場？

不近情者多藏奸，美國不惜撕掉遮羞布，赤裸裸介入香港事務，恰恰證明這場暴亂就是它在背後搞鬼。有美國政客坦言，看到香港示威者持美國國旗、唱美國國歌，感到很開心。他們當然開心，香港這麼多人甘願充當洋犬「為美國而戰」，說洋人不便說的話，做洋人不便做的事，他們不費吹灰之力便達到搞亂香港、遏制中國的目的，不開心才怪。中國外交部發言人敦促美國「尊重中國主權，停止干預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力和港獨分裂分子站台，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾」，說了等於沒說。

還是老話說得對，打鐵還需自身硬。美國明目張膽干預香港事務，黑衣暴徒肆無忌憚打砸破壞，既是因為香港警方畏首畏尾，更是因為中國自身不夠強硬。「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接牠的有獵槍」，中國人任何時候都不應忘記這首歌。