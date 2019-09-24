暴力示威潮已超過三個月，止暴制亂無期，剛過去的星期六、日，又是港九新界示威衝突停不了。堵路放火、破壞港鐵站已成為常態，更令人忍受不了的是，堂堂中華人民共和國的象徵，五星旗又再次遭人羞辱，例如在屯門及沙田大會堂分別被拆下燒毀及掟落水，暴徒的意思再也明顯不過，就是挑戰一國、中央政府的底線。

自從示威暴潮爆發，多次出現類似場面，五星旗有被掟落海、塗黑，甚至惡意改成納粹紅旗。與此同時，示威者在遊行集會當中不斷舉起港英旗、展示港獨旗幟，以及英美等西方國家旗幟。全世界都目睹這些畫面，試問泱泱大國顏面何在？

擁有全球最多人口、世界第二大經濟體、軍力全球前列，這些都只是向外展示的硬實力，應繼續自強不息，切忌驕傲。世界有很多面積及軍力微小的國家，依然獲得舉世尊重，最主要是他們的國民支持國家，不會出現在國境內竟然有人民故意用不同方式去羞辱國旗。無論多大的功績，也蓋不過一面細小的旗幟被毀的恥辱。

互聯網上特別是一堆明星藝人，個個拍照自稱護旗手，以示愛國。有人揶揄他們，當五星旗被掟落海的時候，他們會跳進海裏拾回嗎？我們不會對這些藝人有任何期望，但是對我們的特區政府，卻寄望甚殷。可是政府是扶不起的阿斗，高度自治出了軌，一國兩制荒腔走板，維護一面旗的基本工夫也做不到，這是港恥，也是國恥。

恥辱是要用行動去洗脫，既然每次遊行集會，暴徒攻擊的目標包括五星旗，政府應該部署戒備，派員守護旗幟，亦要即時拘捕毀旗的人歸案，免得賊過興兵，於事無補。建國七十周年慶典即將來臨，在示威陰霾下，煙花匯演已經預告取消，非常掃興，如果再在舉世注視之下，出現五星旗受辱的醜態，令國家成為全球笑柄，這個責任，小小一個特區政府能夠承擔嗎？