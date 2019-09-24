呂秀蓮決意參選總統挑戰蔡英文，民進黨沒有人可以勸退這位兩任前副總統，即使她的「老長官」前總統陳水扁在臉書兩度表達不贊同之意，亦遭她以「扁期待蔡英文釋放他，所以第一時間一定要對蔡表態交心」、「我尊重不自由的言論自由」回嗆。呂秀蓮日前接受電台專訪，除了回應陳水扁不支持她參選的言論，更提到蔡英文的博士論文事件，呂批評蔡英文連自己的事情及對總統專機私煙案都沒有處理好，避重就輕。呂秀蓮顯示了參選到底的決心。

陳水扁反對呂秀蓮參選，究竟是為了捍衞民進黨的「台灣人政權」，抑或是好像呂秀蓮所講的向蔡英文「表態交心」，以換取特赦，重獲自由呢？

陳水扁是貪瀆總統，犯罪事實由法律審判確定，他自己也曾招認「做了法律不允許的事情」，台灣絕大多數民眾不會認為他被法院判囚是政治決定，反而他能獲得「保外就醫」，而在「保外就醫」期間公然違反禁令公開論政及參與政治活動，蔡英文沒有把他送回監獄，則是百分之百政治決定。

受刑人「保外就醫」明文規定不能從事與醫療無關的活動，陳水扁卻是一個例外，「法律之前人人平等」成為空話，台灣變成有民主無法治。二○一五年一月五日陳水扁獲准保外就醫時，台中監獄依據《保外醫治受刑人管理條例》，限制陳水扁「不能參與選舉活動、不能參與政治活動、不能接受媒體採訪、不可參與顯然與疾病無關的活動」，「保外就醫」四年八個多月的陳水扁屢踩紅線，甚至挑戰法律，好像吃定了法務部、矯正署和台中監獄。

最近陳水扁參加「九○八台灣國」感恩餐會，直接上台演講，並且談論政治為政黨拉票，當然引發爭議，矯正署不得不有所回應，但已成為「網紅」的陳水扁竟在直播發飆：「來抓我啊，不要逼我選總統！」語出恐嚇，這位前總統簡直就是一個政治流氓！陳水扁之前曾高調批評民進黨總統初選制度是為蔡英文度身訂造，他更認為賴清德比蔡更有能力帶領台灣，並贏得明年大選，所以在初選支持賴清德。蔡贏得初選後，陳水扁又說「願賭服輸」，支持蔡英文。呂秀蓮宣布參選總統並開始公民連署，陳水扁認為呂距離當選最為遙遠，「難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」

陳水扁由反蔡到挺蔡，前倨後恭，所為何事？與他在總統府共事八年的呂秀蓮一語道破：「扁期待蔡英文釋放他。」蔡英文一六年五月就任總統後，基於政治考量，並沒有特赦陳水扁，如果明年連任成功，恐怕便沒有不特赦陳水扁的藉口了。