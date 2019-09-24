律政司司長鄭若驊又在網誌發功，聲稱不論是違法亂紀行為，抑或是任意攻擊律政司檢控決定，甚至是無理批評司法機構，都只會損害香港法治云云，第一句還是其次，最令她深深不忿顯然是最後兩句。問題是，身為問責司長，有法不依，知法犯法，對黎智英大搞「一司兩制」，對反中亂港政客一再放生，司法公正蕩然無存，怎能掩蓋悠悠眾口？

律政司對黎智英不止一次網開一面已是路人皆見，政治黑金案獲放生，佔中案不起訴，恐嚇東方報業集團記者案拖延逾兩年都沒有下文。這就難怪外界質疑律政司大搞「一司兩制」，對待愛國愛港人士有一制，對待反中亂港人士又有另一制，後者永遠比前者着數公平。律政司對於東方及受害記者十五度去信追問，連告定唔告都不敢直接回答，黎智英擺明有免死金牌，鄭若驊做得如此露骨，又何懼被天下人所指罵？

更有甚者，最近傳出有律政司檢控人員親自向暴徒教路，被警察拘捕如何應對，如何逃避法律制裁等等，令人嘩然，但消息曝光後，有關人員只是調職了事。檢控人員還可以調職到甚麼部門，律政司語焉不詳，不難估計只是在內部調來調去，污水始終存在。試問連律政司都充斥「黃色人員」，司法何來公平正義？中央三令五申的止暴制亂遙遙無期，不足為奇矣。

司法判決同樣體現「反中亂港有獎」的主旋律。長毛政治黑金案「疑點利益歸被告」獲放生；佔中九男女獲輕判，大部分更是緩刑；連許智峯瘋搶女行政主任手機案，明明罪證確鑿，最後都是輕輕放下。還有，反修例暴亂拘捕千多人，只有約二百人被起訴，被捕人士的保釋條件甚至一再獲放寬，怎能不令人側目。

隻手遮天曾幾時，萬民有口終能說。鄭若驊做得出就要認，市民是不可能被她嚇倒而噤聲的。香港之所以沉淪至此，司法獨大絕對是最大原因。