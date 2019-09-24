「革命」和「動亂」，兩者在政治上如何區分？革命是指有理想、有綱領的反抗運動，旨在打破固有體制，開創全新局面；動亂則只為宣洩不滿，無意創立嶄新模式。

近日，一場反對修訂《逃犯條例》的運動，爭取香港獨立者描述為「時代革命」，特區政府則稱之為暴亂，檢點下來，何者的說法才是對呢？讓我來說嘛，這場運動發展下來，大抵還是應稱為革命，所追求的理想更是開天闢地，亘古未有，甚麼十月革命、辛亥革命，論開創性皆等而下之，更不是尋常動亂所能比擬。

不過，這場革命實在太創新了，稱為「時代革命」未免太委屈，應正名為「超越時代的革命」，才不至於辱沒一眾港獨者的非凡才智。

追求獨立的革命，過去都太守舊、僵化，歷史上一個接一個，所求者都只是地域上的自主，譬如印度、新加坡脫離大英帝國獨立，便是屬於這一類。怎能跟咱們港獨者相比，他們目光遠大，雄視千秋，爭取的，不單是在地域上擺脫中華人民共和國的控制，更要在年齡層上跟大部分中、老年人割裂，縱向橫向都獨立，思想之奇、才智之高，聖雄甘地比起來，簡直像個黃毛小孩。

但即使港獨的理念能得到部分年輕人呼應，也不可能得到大多數中、老年人支持。單看這場反修例運動，就經常見到青年和中年市民互相毆鬥，前者搞革命，後者反革命，雙方便打作一團。

按理獨立運動無法得到不同年齡層的支持，便該作罷。但是港獨青年們卓爾不凡，不會畏難而止。說不定他們正爭取將香港分成年輕與年長兩層，將來年輕層可能自行投票讓香港獨立，年長層則繼續讓香港留在中國。但如何能使獨立與非獨立的兩批人共同生活在一片土地上？恕我愚昧，實在想不出方法，所以才不得不佩服港獨青年們的超脫才情嘛！哈哈！