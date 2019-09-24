官不稱職的律政司司長鄭若驊又喺網誌廢噏當秘笈，稱自六月起出現眾多遊行示威，有時「更不幸地演變成暴力破壞行為」，當中警方拘捕人數眾多，因此有人對律政司提出檢控所需時間有唔同睇法。司底驊冇提出既然警方拘捕逾千人，佢有乜方法幫助警方加快檢控程序，而係一味廢話「每件嘅審訊時間因應各種因素而異」，檢控工作會「不偏不倚、一視同仁」。

呢，人說債多不愁，蝨多不癢；司底驊卻是大話講多不覺醜，帶頭毀法治卻不感到羞恥！以佢嘅辦事能力，反修例風暴被拘捕的眾多示威者，到頭來都係「警方捉人，司法放人」，以佢嘅龜縮處事能力，可以思過半矣！

嗱！有乜理由漢奸黎涉刑恐本報男記者單案，有片有相有真相，鐵證如山，本報及受害人先後去信十五封質詢進度，佢都係虛與委蛇，拖逾兩年，都仲話要研究，至今連告定唔告都唔敢畀個說法，咁又難怪畀各界質疑律政司是否設「一司兩制」，對涉及漢奸黎嘅案件特事特辦，政治考慮大於法治，虧佢仲厚顏無恥話自己對檢控工作「不偏不倚、一視同仁」。

更令人不齒嘅係，佢話社會唔應該任意或唔公平，作出危害司法機關公正及無私地行事嘅批評喎！司底驊其身不正，醜聞纏身，仲惡到唔畀人批評，又諸多藉口掩飾自己的低能；老朽忽然想起一則古代樂而不淫嘅笑話：一師出外就館，慮其妻與人私通，乃以妻之私處上，畫荷花一朵，以為記號。年終解館歸，驗之已落，無復有痕迹矣。因大怒，欲責治之。妻曰：汝自差了，是物可畫，為何獨揀了荷花？豈不曉得荷花下面有的是藕，那須來往的人，不管好歹，那個也來掘掘，這個也來掘掘，都被他們掘乾淨了，與我何干？

看官，這婦人「偷食」，總算挖空心思想出個精彩的理由娛樂大家，比司底驊常用一台破舊錄音機掩飾無能高明得多！