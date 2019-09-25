世界視線：華盛頓失道寡助　反伊聯盟難成事

一年一度的聯合國大會在美國紐約舉行。據報道，美國總統特朗普將在演說中強調，美國是全世界最偉大的國家，而自己則是美國有史以來最偉大的總統之一。

人們對這一幕應該不會陌生。就在去年的聯合國大會上，特朗普也是大言不慚，宣稱自己政府取得的成就，比美國任何一屆政府還要多，結果把台下各國領袖笑倒一大片，成為去年會議的最大「亮點」。

最具諷刺意味的是，特朗普把美國牛仔的單幹作風「發揚光大」，華盛頓愈來愈失道寡助。作為傳統盟友的歐洲，除了英國因為面對硬脫歐危機，不得不緊抱山姆大叔大腿，法、德兩國都可說是離心離德。德國總理默克爾就曾多次呼籲歐盟不要對善變的特朗普心存幻想，必須走自己的路。

在這種情況下，特朗普欲藉聯大會議「振臂一呼」，把各國聚集到美國人領導下的「反伊朗聯盟」，只能是緣木求魚。退一萬步說，即使伊朗真的是西方「文明世界」的「公敵」，特朗普的表現也難當「統帥」大任。特朗普對待伊朗的強硬迄今僅停留在口頭階段，整天想着如何「精人出口，笨人出手」，最經典的例子是這邊廂呼籲盟友加入護衞波斯灣的「聯合艦隊」，那邊廂英國油輪被伊朗扣押，華府卻只是譴責一番了事。當年小布殊攻打伊拉克，還可找到前英國首相貝理雅充當「下把」，如今特朗普治下的美國，早就信譽掃地，預料所謂「反伊朗聯盟」，根本難以成事，充其量只是美國的盟友們「逢場作戲」，口頭表示一下支持。

談到美國的失道寡助，美國前駐聯合國大使黑莉去年曾抱怨，指美國為聯合國貢獻最多經費，但其主張卻經常遭到抵制。美國國務院甚至發表報告，把跟隨華府指揮棒投票的列為「良好」國家，反之則是「不良」國家，並考慮以此作為是否繼續援助的依據，一副「順我者昌，逆我者亡」的架勢。殊不知一年過去情況依舊，聯合國大會投票結果與美國一致的比率維持在三成的低水平，面對來自全世界的孤立，恐怕特朗普在今年的聯大會議上，只能再一次淪為全球笑柄。