正論：工貿樓市瀉如注　毀經濟人人皆輸

「百年養不足，一日毀有餘。」香港由小漁港演變成國際金融中心，當中經過多代人百多年來努力建設，但來到這一代，示威者用了三個月盡情破壞，不惜把前人的基業「玉石俱焚」。香港是經濟城市乃老生常談，當市民每天談的不再是經濟民生，而是政治鬥爭，這個城市已經走向敗亡之路。

中美貿易戰持續年半，無異是一把架在頭頂半空的屠刀，已經造成極大心理威脅，而反修訂《逃犯條例》爆發的示威潮，更如一枚烈性炸彈摧毀整個社會，無能政府止暴制亂無期，旅客卻步，經濟加速下滑，零售門可羅雀，舖位人去樓空。樓市雖然有下調趨勢，但地少人多，住宅基本需求依然強勁，未至於插水式下跌。真正的災區是在工商地產市道，業內人士直指必然會陷入冰河時期。近期就有不少工廈物業動輒劈價數百萬元求售，過去約三個月，無論交投量及成交額也減半，足見業主不計價但求甩手，也難以如願。業界預計工貿樓、納米戶，以及「蚊型」酒店即使割喉式求沽，也未必可以找到承接，隨時令恐慌升級。

市道環環相扣，牽一髮動全身。美國總統特朗普反覆無常，貿易戰兵凶戰危，內地經濟受挫，加上香港示威破壞升級，大大打擊以內地人為主的旅客訪港意欲，八月份人數按年劇減四成。今年快踏入第四季，年關將至，商家們本應忙着部署聖誕及新年旺季，現時卻難免愁眉深鎖。上周本地著名化妝品企業發盈警，指八月份情況拖累，令到過去五個月整體生意倒蝕，半年度「埋單」難有盈利，與去年同期的六個月約二億元盈利相比，可說有天淵之別。所謂一葉知秋，連貿易零售龍頭的盈利也能一下子被抹去，其他公司實難幸免，致使倉庫及辦公室等需求驟減，相關物業價格焉能站穩！

再者，酒店業早有飽和之勢，資料顯示，去年全年訪港旅客約六千五百萬，平均每日約十八萬人，而全港二百八十多間酒店，提供接近八萬房間，並預料每年新增最少二千間。倘若旅客持續暴減四成，即每日旅客量降至約十萬，以標準二人房間計，必然掀起淘汰潮，級數較低的酒店首當其衝！目前仍有酒店每晚住宿費不足一百元，經營艱巨不言而喻，虧損狀況未見盡頭，經營者或壯士斷臂，結業止血，偌大的酒店建築物又如何轉型？

假如酒店用地要申請更改用途，面對僵化的官僚及政策，往往遭受極大阻力，即使順利轉化為住宅，動輒也要四至五年時間，過往工廈活化便是經常「只聞樓梯響」，丟空變成非法住宅。一言蔽之，工貿樓及酒店想找買家「止蝕」也困難，遇上現時市道不景氣，更淪為俎上之肉。而目前百業只是開始轉衰，仍未到真正凜凜寒冬，可預見未來即使工貿等物業大割價，也恐無人問津！美國總統特朗普若明年成功連任，勢必對香港局勢指指點點，令「特朗普之亂」延續四年，與香港的內亂雙重打擊，工貿相關物業需求只會更弱，斷崖式跌價恐難避免。

業主們叫苦連天，打工仔更加朝不保夕。近期有調查指出，近八成酒店從業員被要求放最多三天無薪假；近半認為月薪將減少高達三千元，若局勢轉差，就要面臨裁員。旅遊業同樣慘淡，九成導遊沒有工作，據報有人因為失業，憤而襲擊示威者。酒樓食肆最先爆發倒閉潮，零售行業同樣「吊鹽水」，失業大軍湧現，怨氣沖天。小商販及中小企亦經營困難，紛紛要求減租，希望可以捱過難關。政府所謂的救亡措施，全部是杯水車薪，高官們躲在冷氣房做其鍵盤戰士，閉門造車，市道怎會有救？特首林鄭月娥還妄想和暴徒和解，再如此拖下去，恐怕連商戶及打工仔一世都不會原諒她這個罪人。

林鄭是罪人，暴徒則是人民公敵。港澳辦警告反中亂港分子在搞「顏色革命」，並指恐怖主義的苗頭在此處出現。示威者每天鼓吹借鏡烏克蘭的革命片，要香港向烏國取經，遲些日子不排除再進一步向「顏色革命」的前輩國家看齊，人家經歷「阿拉伯之春」如今仍未回復元氣，香港經歷「暴亂之夏」，現在陷入秋殺，經濟寒冬即將降臨，內外交困、自毀長城，人人是輸家，路有凍死骨之日不遠矣。