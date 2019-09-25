功夫茶：看似尋常最奇崛　開台睇落齊鼓掌

終於等到咯！千呼萬喚嘅《東網新聞台》今午十二時強勢啟播喇！各實力主播亦名不虛傳華麗登場！功夫茶並非賣花讚花香，東方報業集團網站《on.cc.東網》受到大家熱烈捧場，靠嘅係實力，不斷砥礪前行，才有今日瀏覽人數突破八億嘅傲人佳績！

《東網新聞台》嘅創立，其中「東網正點新聞」係焦點所在，功夫茶諗起王安石兩句詩，就係「看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛」！呢，家陣大家一杯在手或者剝住花生睇「東網正點新聞」，輕輕鬆鬆，愉快之至！全賴幕後英雄，出鏡嘅專業主播，佢哋嘅全力以赴，背後嘅努力，任怨任勞，大家欣賞之餘，亦不要吝嗇讚賞啊！

功夫茶但知做新聞同寫文章有相似之處，一要有品，二要有情。無品則會亂來，甚至無中生有，亂咁捏造新聞害死人，而文以情生，未有無情而有文者。嗱！做得《東網新聞台》嘅主播，除了經驗豐富，見多識廣，自然亦係有品兼有情者也，所以睇落都零舍醒神㗎！本台主播嘅魅力，講出來亦看似尋常，卻不易為，就係表裏如一，都係熱愛新聞工作者，是以必定緊守崗位，全情投入，做到最好！

總之，主播與幕後英雄各展所長，傾出所有。《東網新聞台》嘅專業新聞團隊全天候為大家提供無盡猛料及獨家新聞。「東網正點新聞」每小時就會更新一次，包保唔會炒冷飯，長期熱辣辣，充滿新鮮感，誠懇態度，令人暖笠笠。

嘞！東網點解愈來愈受觀眾讚賞，講出來一字咁淺，就係實力兼有源頭活水來！東網仝人不甘平凡，不會拾人牙慧，勇於開拓創新嘅精神，加上誠心摯意，向來推出嘅節目，俱一新耳目，深受全球華人歡迎！

世事瞬間萬變，乜都要快，教細路，又話唔好輸在起跑線，其實，人生咁長，生命係一場馬拉松，贏在最後先係大贏家！之但係新聞永遠要快靚正，尤其做直播，呢，東網直播就有口皆碑，皆因本集團利用先進器材將重大新聞第一時間帶到讀者眼前，一機在手，無論身處世界任何角落，你都即時掌握全球最新最快消息！爽到震！

講可以天下無敵，做就要靠實力，呢，好似冇靈魂政府一味靠吹如何「止暴制亂」，卻連一面莊嚴嘅五星旗都保護唔到，唉！希望學做一頭狼，卻無法改變自己係羊嘅現實！講乜都嘥氣！功夫茶都係讚賞《東網新聞台》嘅「看似尋常最奇崛」，做好自己無懼艱辛，大家齊鼓掌，仝人努力加油！