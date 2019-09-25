神州觀察：軍工系統再打虎　國防安全怎保障

內地腐敗問題無處不在，軍工系統更是重災區。中央紀委國家監委日前公布，被稱為「軍工大老虎」的鄧全農，因涉貪污、受賄、濫權等罪名遭當局「雙開」，並移送至檢察機關審查起訴，令人擔憂國家安全存在巨大隱患，又有多少蛀蟲還在貪婪啃噬着國防建設大工程？

鄧全農是中國工程物理研究院應用技術研究發展中心前主任及四川久遠投資控股集團前董事長。從通報內容來看，鄧某除了犯下一般貪官「都會犯的錯」，更因其所屬的久遠集團乃中國工程物理研究院出資成立，後者是國家計劃單列的唯一核武器研製生產單位，以發展國防尖端科技為主，故而格外引人關注。有傳言指鄧某去年就已被查，並涉嫌洩露正在研究中的一些先進軍工技術數據；而於今年四月倒台的四川省副省長彭宇行，據指亦是受鄧的牽連，且所犯的並非一般經濟問題，受查可能與國家安全有關。

眾所周知，四川省是國內首屈一指的軍工大省，軍工企業密布，難免招致外國間諜機關滲透破壞，而軍工系統或當地主管部門高官勢必淪為主要突破目標。像早前倒台的四川省前副省長李成雲，就被指包養的眾多情人中混進了「雙面女間諜」，尤其是內地貪官幾乎全部存在妻妾成群現象，習慣了以下半身思考問題，根本不具防範意識，淫樂之際很容易就洩了密。

更誇張的是，就連有「中國核掌門」之稱的原核工業集團負責人康日新，當年亦被揭曾向外國出賣核技術情報，真不知軍工系統有多少人可以靠得住。再如去年遭雙開的中船重工前總經理孫波，除涉受賄等腐敗問題，又被指將遼寧號航母機密洩露給了外國情報機構；至於中國的航空航天及導彈研製等方面的一些專家被策反事件，近年亦時有發生，整個軍工領域儼然諜影幢幢，吃裏扒外者大有人在，可說是一再給當局敲響了警鐘。

事實上，即便不涉及通敵賣國行為，軍工領域的腐敗問題本身亦存在相當大的破壞力。像中船重工近年便有不少高官倒台受查，涉及財務管理混亂及採購劣質部件、中飽私囊等眾多違規違紀問題；至於近日被指遭「提前退休」中船重工董事長兼黨組書記胡問鳴，身為國產航母工程總指揮，先後七次海試仍未能將航母交付海軍使用，更有可能趕不上坊間盛傳的十一閱兵「好日子」，作為一把手肯定難辭其咎。

其實不止是軍工企業，近年中國的軍隊亦接連爆出腐敗大案，尤其像十八大以來被查處的郭伯雄、徐才厚、谷俊山等「軍中大老虎」，他們的所作所為不但令舉國震驚，更叫人質疑解放軍如何能做到召之即來、來之能戰、戰之能勝的承諾？