打砸燒，目前還只是傷及香港的皮毛。但鼓吹仇恨、破壞的思想正藉着政治宣傳和謊話，逐步侵蝕香港社會的筋骨，撕裂社會組織賴以存在的信任和人際關係。一旦政治化的思維取代了社會的倫理道德、法制法治，香港社會便會崩析瓦解、暴亂不已，沒法修復了。國際上有眾多例子，如美國成功策動顏色革命的所有國家，在革命之後是仇恨氾濫、社會解體，原本各種發展優勢、社會文化融和，全被破壞殆盡。

作為一個移民城市，香港和內地的融合並不強，社會的安穩和發展，靠的是整體經濟的不停擴張，用經濟得益來掩蓋薄弱的本土融和以及政府政策不力造成的社會不公。強勁的經濟發展依賴的是政治穩定、社會穩定。香港沒有資源，有的只是人才和人為構造的營商條件與環境。也靠着國際認可，才可以賺取國際上的錢，以維持本地各方面的擴張、發展。但是，發展是建基於內部和國際對香港的信心。而這內外信任容易被侵蝕破壞，一旦遭到破壞，令人才外移，國際的服務業需求不來，香港便會人財兩失。因此，對香港而言，社會穩定和政治穩定是生死所繫。

或許正因如此，香港顏色革命的策動者便看準香港的脆弱點，攻擊政府、攻擊警察，製造政治不穩的局面，並向國際廣泛宣傳，更利用謊言和精心包裝的文宣工作，挑撥香港內部的矛盾和仇恨，將社會撕裂伸展至家庭、學校、教會、企業和政府，把香港社會的制度、秩序全面顛覆。

打砸燒是表面的，若只是少數無賴暴民的作為，政府鎮壓之後，便可逐步恢復社會的穩定，但倘若邪教的仇恨思想滲透至香港社會組織內，就會摧毀香港。

正因如此，香港面對的最大挑戰，不是打砸燒的暴民，而是仇恨政治的擴散、蔓延。這種仇恨政治令暴民的暴動很容易演化成為恐怖主義，帶來更大的社會死傷風險。也正因如此，香港社會與政府要迫切地鎮壓暴動，以阻止暴動失控對社會的負面影響，亦要從中伸展至對仇恨政治的言行作鎮壓、清理。

一是大學、中學和小學，不可能再容許教師宣揚謊言與仇恨政治，以及帶領學生參與非法的示威和破壞性的暴動。

二是教會，不可能再讓一些「政治」神父與牧師，借教會的場所去集會，進行反政府、反社會的政治宣傳。

三是政府與公營機構，內部要嚴加紀律，不可能借職務之便進行政治宣傳，乃至破壞制度與設施。

社會與政府若不認真對付仇恨政治，香港真的會毀於一旦。