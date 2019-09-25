反修例暴亂中，林鄭搞綏靖投降、兩頭通吃，她的特首職位很安全。反對派暫不考慮推其下台，朝廷又對她抱有幻想，以為她的「香港做法」可解決問題。她是安全了，但香港三個多月來卻在暴亂愈演愈烈之中，經濟民生在風雨飄搖之中，老百姓在水深火熱之中，香港國際聲譽在一片狼藉之中。這「安全時光」還能混多久，十一慶典後大概能見分曉。

最可惜的是，暴亂後北京一再誤判形勢，輕信林鄭，貽誤戰機。等到問題嚴重，發出「當務之急是止暴制亂」之嚴令時，已不可能在十一之前解決問題也，不可能讓香江「恢復社會安寧」、「歡度十一」也，只好又縮手腳，姑且再觀察林鄭一回，聽她重彈「對話」舊調。其實，不用觀察就可知，面對暴亂，所謂「對話」、「協商」、「聽取各方意見」是屁用不管的，林鄭月娥煞有介事、興致勃勃的「搭台」、「邀請」、「落區」、成立甚麼「辦公室」，都是在浪費公帑，連「最溫和」的反對派都懶得理她。

林鄭為官從政數十年，當然知道這套小把戲是廢的。不過，她還是要耍一耍，一是她沒有其他辦法，二是她希望反對派能陪她玩玩。三個多月，她配合了反對派，當然也希望事到如今，反對派也能「投桃報李」，配合配合她。對反對派而言，發動暴亂、打砸搶燒、搗亂破壞都是手段。目的是趁亂奪取香港管治權，「顏色革命」蔓延中國。不過，他們及其背後的美英勢力也要算計的是，有沒有可能「畢其功於一役」？一場瘋狂的暴亂，打爛香港的經濟、金融、民生、癱瘓香江府衙的管治，就能改天換地？就能讓「一國兩制」灰飛煙滅？香港就能「完全自治」或乾脆港獨成功？他們大概還不會這麼天真，因香港和中國都不是他們曾經「顏色革命」瞬間成功的地區和國家，情況完全不同；這點知人之明、自知之明，他們還是有的。

那麼，他們會不會配合林鄭用所謂「香港方法解決問題」呢？這就有看頭了。這樣做，比暴亂的傷害破壞更深更大，是軟刀子割頭不覺死，是分階段的慢性謀殺，時機成熟，或可再一舉「暴」而造反成功之。