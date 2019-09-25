香港反對派尤其是那班洋奴漢奸苦苦哀求美國通過《香港人權與民主法案》，以為這樣就能「攬炒」，就能要挾中央，實在太天真了。正如美國政客坦言，即使取消香港特殊待遇，也無法解決任何問題，只能對香港造成巨大打擊，對北京的戰略制約相當有限。

道理很簡單，相對於內地愈來愈龐大的經濟體量，香港經濟地位和影響力愈來愈微不足道，反對派攬炒搞死香港，受害的只是七百多萬港人，對內地沒有甚麼實質影響，中央最多只是丟面子而已，而不值錢的恰恰就是面子。過去中央就是因為瞻前顧後，畏首畏尾，才會弄到如斯地步，一旦拋掉顧慮，重新出發，反而可能為香港帶來新的出路。

事實上，美國只是將香港作為與北京討價還價的籌碼，即使通過《香港人權與民主法案》，也只能是姿勢多於實際，並非真的想攬炒。須知目前有八萬多美國公民在港生活，近一千四百間美國公司在港營運，美國每年從香港獲得三百多億美元貿易順差，順差額在所有經濟體中排名第一。也就是說，美國在香港既有重大政治利益，更有巨大經濟利益，搞死香港對其有何好處？不但沒有任何好處，反而失去一塊芝士，且使香港進一步依賴內地，老美豈會幹這種蠢事。

說到底，美國向來以本身利益為出發點，甚麼民主自由、普世價值，只是用來忽悠犯了政治幼稚病的人。洋奴漢奸哭求美爹制裁香港，暴徒高舉美國旗招搖過市，除丟人現眼外，不知能達到甚麼目的。

「螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。」香港有些人一直活在過去式，自我陶醉，自高自大，殊不知今時不同往日，以區區香港與整個國家對碰，無異於蚍蜉撼樹。當然，反對派目的就是要摧毀香港，他們許多人持有外國護照，將來一走了之，最無辜的是絕大多數基層市民，難道只能眼睜睜看着自己家園被毀？