香港正在上演一場爭奪管治權的戰爭，政府有的是裝備及團隊，以及充足資源，還有一國做後盾，絕非像特首林鄭月娥所說，只剩下三萬警力支援，是她弄得自己眾叛親離，亦令政府最缺乏的是民望；示威者拉雜成軍，沒有大殺傷力武器，最厲害的一招，不是暴力，而是文宣，從網絡討論區、社交網站，以至海外媒體及外國官員，都成為他們的游說對象。以歪理及剪輯過的片段，來為他們的暴行塗脂抹粉。

謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍，許多人就會把它當成真理。明明是自己倣效德國納粹黨的宣傳攻勢，反對派卻把五星旗污衊成納粹旗，用心非常歹毒。

謠言應該止於智者，但反對派宣傳主要是針對心智不成熟的青少年，以及不了解香港局勢的外國人。所以大家可以見到約十歲出頭的孩童竟然也上街，包圍警察施壓，結果被捕。當有人責怪警方濫捕，連孩童也不放過，為甚麼他們不去問是誰煽惑小朋友，不好好讀書，走去當衝擊工具？打從示威潮開始，網民便把暴力示威者形容為「義士」，這稱呼不但美化暴力，更把這場不義之戰扭曲為正義戰爭。

最近兩派陣營頻頻在街上火併血戰，黑衣軍形容此情況為「私了」，並把責任推卸給警方，指執法不公，偏幫撐警陣營，他們迫於無奈才會出手傷人。警方在記者會則回應指，暴徒的文宣不斷措詞美化、浪漫化其暴力行為，以歪理解釋他們試圖滅聲的目的，從而剝奪其他人的言論自由。

暴力就是暴力，說一千遍「私了」都不能改變它暴力的本質，不過，確有很多人會相信表象，而不探究背後真相。這些愚民助長暴徒聲勢，令示威暴潮延燒超過三個月。暴徒常借「雞蛋與高牆」來比喻自己是弱者抗暴政，但牆本身不會動，往往是雞蛋自己撞上去，撞到粉身碎骨，怪得誰？