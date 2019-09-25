行政長官林鄭月娥首場「社區對話會」將於明日晚上於灣仔伊利沙伯體育館舉行，林鄭月娥昨日表示有兩萬多名市民報名參加，將會由電腦抽籤抽出一百五十名市民參與，她深切希望對話可以在和平、理性、冷靜的環境進行，她和司局長會以誠懇謙卑的態度聽意見。林鄭強調，無論多艱難都一定會持續進行對話。她又說，如果在兩小時能夠與市民在良好氣氛下交流意見，已經算是成功。

林鄭月娥認為，要接觸公眾就不應將保安級別定得過高，但亦要確保活動和平有序進行，如果氣氛太過緊張，就要考慮是否繼續進行。將會出席明天「社區對話會」的政制及內地事務局局長聶德權日前在青衣出席活動，離開時被示威者包圍，座駕被扔雜物，車頭擋風玻璃破裂，但聶德權強調仍有對話的決心。他說，不論社會有何爭議，希望以非暴力為原則，對立完後要對話；政府安排對話，至少行出第一步。

可以預見，在伊館場外必然有激烈的反政府示威，也必然是大批防暴警察到場「止暴制亂」，催淚煙、布袋彈橫飛。灣仔區中小學的校方預計區內將有大量人士聚集，極有可能導致交通嚴重擠塞，因此安排當天提早放學。為了學生安全，不要說提早放學，就算停課一天，相信家長也會接受。

儘管中共媒體認為香港當前亂局是外部勢力在背後策動的「顏色革命」，但是特區政府及建制派部分人士顯然認為只是一場「暴亂」，未至於要中央出動解放軍「平亂」，所以才有所謂建構對話平台之議，全國政協常委唐英年不久前就曾公開表示願意「獻身」，籌組平台讓特首和示威者作公開對話，而前立法會主席曾鈺成更以法國總統馬克龍處理「黃背心運動」為例，強調政治對話的重要性。然而，政治問題政治解決，但林鄭在政治上猶如「活死人」，毫無解決爭議的能力，而特區政府完全不被市民接受，所謂政治對話的基礎亦十分薄弱，根本就不可能找到有意義的對話方法，更遑論解決問題。

政治對話的基礎需要的是信任和信心。不信政府、不信政黨、不信警隊、不信傳媒；香港人出現前所未有的信任危機，對政治建制和所有權威都不信任。因反修例而引發的政治風暴也讓香港人對「一國兩制，港人治港」的信心徹底崩潰。「社區對話」勞師動眾，每次只可以有一百五十人出席，而且選擇在警方強力「止暴制亂」的風頭火勢時舉行，不但會製造更多流血衝突，更令社區出現腥風血雨的畫面，亂上加亂。

看來，這個政府不是腦袋有問題，便是面對困局左右支絀，方寸大亂！