乳鴿鄺俊宇在天水圍遇襲，被人拳打腳踢送院治理，白鴿黨主席胡志偉隨即跳出來要求警方嚴正緝兇，且不忘批評政府撕裂社會導致暴力不斷升級。見過好笑的，未見過如此好笑的，剃人頭者人亦剃其頭，暴力之所以不斷升級，不就是你們拒絕割席的結果嗎？藍血大狀梁家傑說「暴力或能解決問題」，不論藍黃一呼百應，沒料到報應有朝一日會報在自己身上嗎？

當內地記者被暴徒禁錮圍毆，當休班警員被斬至垂危，當暴徒對愛國愛港市民行刑式「私了」，當汽油彈也不能滿足暴徒而升級至搶警槍，從來不見胡志偉之流批評半句，反對派政客甚至昧住良心倒果為因，指摘政府不回應訴求和警方濫暴，才是暴徒使用暴力的原因。現在好了，暴徒能夠使用暴力，其他人有樣學樣，鄺俊宇被打求仁得仁，胡志偉有甚麼好怨呢？難道政客條命特別矜貴，其他人條命則賤如地底泥？何況是否另有內情無人能知，畢竟該黨自編自導自演的「自釘大腿事件」令人印象太深刻。

還有始作俑者梁家傑大狀，目睹這麼多人受你啟蒙感召，整個社會滑向恐怖主義深淵，是否感到老懷安慰？既然堅持不割席、不分化、不篤灰，那就無謂大驚小怪，橫豎在你們眼中，香港警察知法犯法，多麼喪心病狂的事也幹得出，你們甚至叫囂解散警隊，現在又要求警方全力緝兇，自打嘴巴，自相矛盾，不是很奇怪嗎？暴力到底能不能解決問題，請你們給大家一個說法。

當然，林鄭政府即使不是導致暴力不斷升級的元兇，肯定也是幫兇。要不是港府有法不依，執法不嚴，至今仍妄想「大和解」，暴力「私了」又豈會遍地開花？社會要求引用《緊急法》止暴制亂的呼聲一浪高於一浪，林鄭充耳不聞，日前已有局長落區被圍，怕只怕暴力歪風野蠻瘋長，最終連高官也身受其害，到時後悔已經太遲。