反對修訂《逃犯條例》引起的危機，有人認為是自二次大戰以來，香港面對最大的考驗，為化解困局，近日有聲音提出用「即日劃線」方案。

所謂「即日劃線」，意思是在今日之前，所有因修例運動而犯法的人俱獲赦免，包括示威民眾、反示威民眾，以及執法人員。但今日之後再犯者，則一律交予法辦。

自六月至今的示威活動，警方已拘捕了約一千五百人，要是大部分人都作提控，法庭恐怕不勝負荷。這幾個月以來，不少示威者與執法者都殺紅了眼，雙方也講過不少過頭話，做出過不少過頭事，若然逐一問罪，大家都討不了好去。以目前社會氣氛而論，各方僵持下去，將無有了期，如果能夠有一個轉捩點，未嘗不是好事。

「劃線」之後，示威者提出的「五大訴求」已解決了四個。修例草案早已撤回，再特赦之前的犯罪者，就等於滿足了他們「撤回暴動定性」以及「釋放所有抗爭者」的要求。至於要成立獨立調查委員會，警方過去強烈反對，是怕之前在鎮壓示威中犯事的同袍會被追究，但若然全面特赦，這委員會也就不怕，甚至不必成立了。四項訴求既已解決，要求「真普選」的一項也不急於一時，反對派可能就會願意罷手了。

數月來的暴亂，至今尚未出現「他殺」個案，算是香港的幸運，如果持續下去，只要出現一宗，特赦的方案便更難實行。然則，政府是否該在當下就考慮「劃線」方案？

卻又不是的，因為「十一」國慶在即，若然特區政府在此時特赦，一定被指是為粉飾太平、討好中央，部分示威者可能會因此而反感，反倒在十月一日前後製造更大規模的騷亂，故在國慶前，絕不宜「劃線」。

至於十月一日國慶之後，是否實行特赦方案，則大可交由特區管治班子再從長計議。