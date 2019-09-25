香港嘅修訂《逃犯條例》風暴至今不但沒有平息，且愈演愈烈！過去三個多月以來，五星旗多次被示威者焚燒、踐踏、塗污、拋落河，還公然侮辱國家、民族，更是對包括香港同胞在內的全體中國人民的褻瀆。

國旗是一個國家的象徵同埋標誌，懸掛着的國旗就代表了國家的主權。據本報統計，原來由六月至今，示威者已先後九次做出毀壞及羞辱五星旗嘅行為。剛過去的周日，示威者將沙田大會堂嘅五星旗拆下，帶入商場鋪在地上，輪流肆意踐踏、塗污及淋液，拋入垃圾桶，最後整個拋入城門河，整個過程相當冗長，對國旗極盡羞辱之能事。老朽不知林鄭月娥有何感覺？

唉！一支莊嚴神聖的旗幟都守護不住，而且係九次被辱！真係豈有此理！林鄭仲話有信心止暴制亂，有信心帶領香港走出困局？真係廢人廢噏，仲有唔夠一星期就係建國七十周年十一慶典，如果五星旗又被羞辱，國家大日子蒙此奇羞大辱，你叫國家顏面何存？喺呢個危急時刻，林鄭依然醉心清談，如此兒戲，睇見就心翳！

大儒錢穆曾舉子路在衞遇難，兵矢交集，還得正纓結冠而死。好像衣冠還重要過生命，這也如日本武士道之切腹自殺，在切腹前，剃鬚梳髮，沐浴既畢，便得改穿白衣，外加禮服，此習俗也是演變自中國之儒家。

換言之，衣冠決不是身外之物，而是我們生命中一種莊嚴之表現。有了衣冠，生命才莊嚴。子路之正纓，日本武士道之切腹，正是要莊嚴其生命。國旗既是國家的象徵，其莊嚴自不在話下，家陣特首林鄭月娥對反中亂港嘅大漢奸愛護有加，卻對愛港愛國傳媒視如無物，連維護一面旗幟都無能，管治能力連小學雞都不如，九次守不住一面莊嚴嘅旗幟，換了是日人，老早就切腹以謝天下矣！