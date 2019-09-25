政客其中一樣不道德的事就是利用小孩推動他們的政治議程。他們在競選的時候，總愛隨意抱起就近的細路，又呵又親，展示自己多麼的愛惜和重視下一代的未來。在遊行隊伍中，記者總愛挑選一些小孩訪問，彷彿在他們口中才可聽出真理，同一番話放在大人口中則不外如是。兒童備受保護，形象弱小，很易喚起同情和共鳴。然而，難道弱小、天真和可憐就是社會所仰賴的政治德性嗎？就是人安身立命之本嗎？

紐約聯合國大會正上演一場鬧劇。關注全球暖化，攜手制訂政策減低碳排放，本應是各國領導人的己任，如今卻要透過十六歲的瑞典少女通貝里，反過來向專家們教路，向領袖喊話，這不是一場鬧劇又是甚麼？好些人更惺惺作態，說聽完她的演講後非常感動，卻在行動上無動於衷。這一種人，比起擺明漠視氣候問題的特朗普還要差。

特朗普成為眾矢之的，因為美國不肯遵守《巴黎協定》訂下的減排目標，原因有二：一是美國成為最大的石油出口國，燃油的能源效益遠高於綠能建設；二是拒絕為國內的工廠產能封頂，如果中國沒有在減排問題付出一樣的力度，那麼美國盲從達標就等同搵自己笨，一切都是利大於義。德國努力落實減排目標，全因歐盟有巨額罰款，但對於其他大國，又有甚麼招數可迫使它們減排呢？

因此，傳媒特意放大通貝里在特朗普身後怒目的照片，以強烈反差製造輿論壓力，可憐的弱者道德只有靠這樣方可向強者施壓，小孩再次淪為一種政治手段。當通貝里在致詞時，講到「我會盯緊你們」，迎來的卻是台下一陣嗤笑。她有句話罵得很對：你們膽敢在年輕人身上索取希望？由她初到貴境，跟奧巴馬對拳那一幕開始，就揭示了她真心為環保所付出的一切，最終只會被大人變換成一場政治騷。大人常說政治不要走入校園，但他們都不好好想想：不就是你們玩弄政治，小孩才會上街嗎？