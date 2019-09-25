上周，又是一年一度的「九一八」國殤日，全國各地均有大小不同的紀念活動，而香港也毫不例外。然而，位於大埔的烏蛟騰抗日英烈紀念碑，在「九一八」前卻遭到不法分子破壞，實在是令人感到無比的氣憤及可惜。

烏蛟騰抗日英烈紀念碑，是紀念當地鄉民為抗日戰爭中所作出的犧牲和貢獻。時值香港淪陷的三年零八個月，抗日游擊隊伍的東江縱隊港九大隊在新界各鄉村建立根據地，而烏蛟騰村亦是其中一個重要的據點。於一九四二年秋天，日軍攻佔烏蛟騰村並要求村民提供游擊隊成員的資料。當時，多名村民堅拒就範，最終被日軍殺害。戰後，為紀念當年保衞家園犧牲的抗日英烈，就於烏蛟騰村附近豎立紀念碑。在抗戰勝利七十周年的前夕，國務院公布《關於公布第二批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄的通知》，紀念碑正式列入重要的抗戰紀念設施。

不過，在今年的「九一八」紀念活動前，紀念碑卻被不法分子塗污，寫上有關近日香港示威的口號，表達反政府的訴求。在發現紀念碑遭到塗鴉後，即有民間人士發起清潔行動，並於「九一八」紀念日前回復原狀。在「九一八」當天，駐港解放軍瞻仰抗日烈士紀念碑的儀式能夠如期舉行，亦可算是不幸中之大幸，但不法分子的行為就肯定是難以原諒。

事實上，表達訴求可以透過不同的合法途徑，但以破壞烈士紀念設施的方式，來突出自己立場的話，就一定是人神共憤的事情。加之，紀念碑處於人煙不多的郊區，不法分子需要千里迢迢前往，可見行為是處心積慮。另外，他們選擇在「九一八」前夕進行破壞，明顯是不諳過去的歷史，分不清當下的對與錯，將反政府的情緒發洩在不應該發洩的地方上。

我們不要忘記上世紀的歷史教訓，是先輩們用生命和血汗所換來的艱難歷程。一九三一年的「九一八」事變，日本帝國侵佔東北三省，多少人流離失所，國破家亡的愁緒每天都在神州大地上演。後來，「八年抗戰」展開，而太平洋戰爭也使香港淪陷三年零八個月。期間，中國千萬軍民慷慨赴義將國家保存下來，才有之後的新中國成立。一切也是千辛萬苦，不是生長於和平年代的人們可以輕易想像。

今天，國家走到第七十個年頭，全國多地盡是欣欣向榮的發展。我們國防的實力，已不再是抗日時期的水平，不但有自己的航空母艦，也有獨當一面的航天技術。有着多年來實力的積累，中國堅持着和平崛起的精神。至少，我們可以確保的，是祖國有足夠能力保衞國土，不需再經歷受外國侵略的悲慘情況。

誠然，香港的青年人要多讀歷史，認清自己的民族身份，更不要肆無忌憚地作出反政府和反國家的行為。今天，他們有些人打着甚麼「光復香港」的旗號，但不明白現時的香港究竟需要「光復」甚麼，反而在破壞當年真正令香港「重光」烈士的紀念碑。細心一想，真的是情何以堪。