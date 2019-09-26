神州觀察：神州反腐新動向　人大政協貪官多

中共建政七十周年前夕，中央持續「打虎拍蠅」，中紀委公布，黑龍江哈爾濱市政協主席、黨組書記姜國文涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，而外逃六年的黑龍江密山市人大常委會原主任李連春則回國投案自首。人大政協同日有高官被查，折射出地方人大政協已變成貪官隱身「廟堂」。

今年以來，各地反腐出現新動向，地方人大政協不斷有高官落台，省部級官員有湖南省人大常委會原副主任向力力、山西省人大常委會原副主任張茂才；廳局長級就包括吉林省吉林市人大原主任李向東、廣西梧州政協原主席張學軍、江西新余市人大原主任胡高平、山西呂梁市政協原主席劉云晨、貴州貴陽市政協前副主席楊明晉、廣東廣州市政協原副主席柯珠軍、廣東江門市人大原副主任魏志平、海南三亞市人大原副主任朱永盛、湖北鄂州市人大原副主任陳新林等。

地方人大政協貪官眾多，主要在於中共官場人事制度依然守舊，雖然十八大後不斷強調要改革幹部任用制度，但是只聞樓梯響，不見人下來，在官員安排上，長期沿襲即將退休官員轉到人大政協任職的人事傳統，例如擔任副省長、副市長的行政官員，或者擔任黨委常委、紀委及政法委書記的黨職官員，在臨退休前幾年若不能再晉升，一般就會轉到地方人大或政協擔任領導職務，在內地官場被稱為退居二線。

對於這些曾經擁有黨政大權的官員而言，退到地方人大政協，雖然權力不如以往，但仍可以「監督」為名左右施政，更由於其下屬遍布黨政部門或政法系統，因而仍可發揮影響力，結果卻將官場歪風帶入，導致地方人大政協烏煙瘴氣。

長期以來，各級人大政協被指是官員富豪俱樂部，貪官污吏成堆，黑金富豪結群，百姓也已見怪不怪。雖然中央鐵腕反腐，惟過去六年全國兩會，年年都有委員和代表因貪腐被罷免或撤銷資格而缺席，人大政協竟然成為貪腐「老虎」最集中的「樂園」。

人大政協被指藏污納垢，問題在選拔推薦制度，人大代表及常委會成員人選基本由各地黨委和主政官員決定，並非經過民主推薦，選民根本難以決定候選人，甚至出現賄選問題，例如遼寧省曾揭發六百多名省人大代表中，竟有五百多人涉賄選。而政協本是社會各界參政議政、民主協商的平台，按規定應安排真心愛國以及對社會有貢獻的各界代表性人物，結果卻變成酬庸安排，有地方甚至花錢就能買到政協委員。

當部分地方人大政協被腐敗官員所把持，代表委員又多為權貴，他們又怎會代表人民呢？所謂「監督政府」、「監督社會」當然只是笑話。