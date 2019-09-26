正論：未對話先擾民　禁蒙面當務急

當反對派堅持不同暴力割席，當暴徒不斷將暴力升級，當「行刑私了」成為常態，特首林鄭月娥止暴制亂的唯一方法，竟然是走入社區構建對話平台。過去太平盛世，反對派尚且不賣帳，現在風急雨暴，反對派實現奪權只有一步之差，港府以為單靠對話就能止暴制亂，如果不是天真無知，就是其心可誅。

無可否認，對話溝通是現代社會解決分歧的文明方法，然而對話是雙向的，現在香港經歷的是一場顏色革命，是反對派聯同外部勢力爭奪香港管治權，隨着反修例風暴愈演愈烈，暴徒打砸搶燒無所不用其極，有暴徒揚言要殺光警察，有暴徒事先張揚要在十一當日「血洗」贈興，在這樣的情況下，對話有沒有用，不言自明。

很可惜，一個連小學生都懂的道理，林鄭偏偏裝傻扮懵，今日在灣仔舉行首場的所謂社區對話會，不難預料場外又是一場腥風血雨。本來，對話會限制多多，安檢重重，防民甚於防賊，已令人反感，而實際上，對話會對民生的滋擾更到了神憎鬼厭的地步。附近多間學校既要提早放學避免混亂，商舖又要提早落閘，警方更要提早布防，工人亦要連日趕工將地磚用膠水黐實，各方面都如臨大敵，只有林鄭一人懶管洪水滔天。這樣的對話除了挑起更多矛盾，到底有甚麼意義？

有識之士早就指出，香港一日未能平息暴亂，修補社會撕裂、重建經濟民生便無從談起，可以說，止暴制亂是基礎，沒有這個基礎的對話平台注定一推即倒。偏偏林鄭政府反其道而行，未學行先學走，沒有好結果就是必然結果。事實上，社會對實施《緊急法》，或最低限度推出「禁蒙面法」的呼聲一浪高於一浪，重量級建制人物固然紛紛發聲，內地官媒亦有此建議，但林鄭政府至今無所作為。律政司司長鄭若驊一味推說正在研究，林鄭索性直言擔心引起反效果，說到底是敷衍拖延，寧照顧反對派感受，置絕大部分市民感受於不顧。難怪被人質疑，港府不僅無心止暴制亂，甚至有心助長反對派奪權。

必須指出，「禁蒙面法」並非洪水猛獸，美國多個州份、加拿大、德國、西班牙、奧地利、丹麥、瑞典、瑞士及俄羅斯等國家都有實施，法國今年初亦正式通過此例，可見這是名副其實的國際標準，港府實行拿來主義即可，而且可透過頒布《緊急法》實施，亦可透過特首發布行政命令方式推行，不需經過立法會審議。須知道，暴徒恃着蒙面無人認出才為所欲為，蒙面亦增加警方拘捕及檢控的難度，只有將暴徒真面目暴露於陽光之下，才能收到阻嚇效果，暴亂才平息可期。

當然，若港府一味恐洋懼外，律政司只知庇奸護惡，再好的止暴方法也是空言。觀乎反對派對此顯得氣急敗壞，威脅一旦推行即發動萬人包圍立法會；再觀乎黎智英及爛果報一再妖魔化「禁蒙面法」，危言聳聽立法破壞香港國際聲譽，鄭若驊一味研究復研究，原因是甚麼，心照不宣了。