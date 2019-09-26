功夫茶：改善環境靠行動　廢官無能徒卸膊

港府搞環保，畀人嘅感覺係周身郁，扮忙碌，不求實際，弄虛作假。好似垃圾分類都搞唔好，市民到依家都冇垃圾分類嘅意識；又好似一味「寓禁於徵」，膠袋收費如是，「四電一腦」亦如是，所謂「生產者責任制」，成本最終咪又係轉嫁到消費者身上。

更加令市民怨氣沖天嘅係，只得一間持牌中心收廢電器，搞到求過於供，市民買新洗衣機同埋冷氣機，送得貨嚟舊機又搬唔走，你估個個間屋好似高官嘅官邸咁闊落咩，香港一般家庭，多數家居豆腐膶咁細，霎時間整多部舊洗衣機，都唔知點塞，唔媽媽聲就有鬼咯。總之，廢柴政府搞環保，一句講晒，擾民多於實際。

講到尾，搞環保最緊要靠行動，唔係一味大隻講，今日香港空氣污染嚴重，藍天白雲只喺廣告中至可常擁有，功夫茶經常聽見天氣報告話香港空氣欠佳。從山頂外望，視野模糊，只見建築物嘅輪廓，全部景物變成灰色一片。

阿哥，長期暴露喺陰霾朦朧底下，唔好話景物灰，人都灰啦，怪不得香港嘅空氣污染，連外國大商家都怕怕，寧願走去新加坡開公司咯。畢竟有錢冇命享，畀個皇帝你做都勢係假！

嗱，終於有個較令人安慰嘅消息啦。隨着資訊科技不斷發展，預期廢鉛酸電池嘅數量將會增加，為咗妥善處理廢電池，本港終於設立首間香港電池回收中心，採用先進全自動化技術，將廢鉛酸電池內嘅有毒化學物質轉化為鹽水等有用物料。呢，中心日前正式啟動，並已同港交所等十幾間機構合作回收廢電池，最高每年可處理五萬公斤廢鉛酸電池，實現本地回收。位於屯門環保園嘅香港電池回收中心，總算為香港環保做番件實事喇。

之不過咁噃，廢柴政府搞環保一直唔夠班，好似環境局局長黃錦星咁，功夫茶經常見佢聲大大冇貨賣，正一空心老倌，有頭威冇尾陣！好似一大早話搞垃圾徵費，又話如何分大中細垃圾袋，又話如何參考外國經驗，吹到大一大，點知尋日佢老哥出席環保園活動時，多次被記者追問垃圾徵費係唔係明年實施，星哥今趟就變招喇，唔敢再聲大大。先嚟一招側側膊唔多覺，支吾以對，一味打官腔，話政府上年年底已將條例草案交付立法會喎。再嚟一招「壯男擺尾」，話主導權喺立法會而唔喺政府，等復會後再視乎整體討論氣氛先至可以確定進度喎，問你服未。

喂，士別三日，星哥語言偽術更上層樓，點到你唔服啊。查實，佢索性話計劃已經唔存在咪得囉，總好過喺度開空頭支票吖。