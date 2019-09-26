世界視線：念念不忘和平獎　特朗普不知自量

今年的諾貝爾和平獎花落誰家，下月便見分曉。儘管這項桂冠對很多人來說吸引力極大，但像美國總統特朗普那樣公開為自己「拉票」的，卻並不多見。

特朗普日前在紐約和巴基斯坦總理伊姆蘭汗會面時大發牢騷，聲稱自己做了很多足以獲取諾貝爾和平獎的事情，奈何獎項頒發並不公道。他舉例說，奧巴馬二○○九年就職不久就意外獲獎，原因居然是「作出非凡努力去加強國際外交和人與人之間的合作」。特氏不忘揶揄這位前任一番：「他們在奧巴馬上任不久就把和平獎頒給他，他自己都不明白為何獲獎」，形容這是「我和他唯一一致同意的事」。

如果說奧巴馬單是「作出努力」而無實際成績，特朗普又何嘗不是？他跟伊姆蘭汗會面，正是為了協助斡旋喀什米爾爭端。問題是，特氏聲稱要當和事老並非第一次，月前他就對伊姆蘭汗表示，印度總理莫迪曾要求他出面調停，豈料旋即被新德里當局嚴正否認。日前莫迪訪美，特朗普為拉攏國內富裕的印裔選民，跟莫氏套近乎不遺餘力，甚至稱呼對方為「美國最偉大、最忠誠、最忠實的朋友之一」。眾所周知，印度是美國印太戰略遏制中國的重要一環，期望特氏在處理印巴爭端時一碗水端平，無異於緣木求魚。

看看特朗普上任以來為世界和平貢獻了甚麼。除了三次「特金會」出盡風頭，朝鮮半島無核化進程基本上原地踏步，對平壤的試射活動更只能隻眼開隻眼閉。西諺有云，東西沒破損就別去修理它，特朗普在伊朗問題上反其道而行，單方面撕毀一直運作良好的伊朗核協議，把波斯灣地區推向戰爭邊緣。更別說美國無視以色列對巴勒斯坦的壓迫，卻妄想以金錢換取巴人放棄政治權利，和平云乎哉？

特朗普能否如願獲取和平獎仍屬未知之數，但他質疑獎項對他不公，卻是他的一貫風格。為了凝聚支持者，特氏不惜大肆販賣陰謀論，指由選舉計票到情報部門皆無所不用其極地打壓他和他的支持者，只是不知這一招搬到國外是否管用。