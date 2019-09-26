香港的大學淪陷了。

淪陷的是不少大學生的思想充滿歪理、仇恨，表現在對人、對事的言行上。以最近發生的浸會大學學生記者被警察拘捕事件為例，不少浸大學生竟然衝擊校長辦公室，其後與校方的對話只令人看到他們的粗言穢語、邏輯扭曲、思想混亂，突出的是毫無禮貌，有如無賴。或許他們中間不少便是蒙面參與暴亂的暴民。

「九一八」是中國的國恥，是日本公然侵略中國的日子，侵略是國際社會不容許的，此所以在第二次世界大戰時，各國聯手對抗日本的軍國主義。香港就算在英國殖民地時代都紀念抗日戰爭，標榜反軍國主義。可是，令人憤慨的是，香港大學學生搞的「民主牆」，竟然掛出「慶祝九一八」的直條。「九一八」竟成「慶祝」？慶祝甚麼？是慶祝日本侵略中國？

因為港大這些學生反對中國，數典忘祖，便贊成並慶祝日本的侵略。這類的中國人，已經不是內地「精日分子」那樣，而是變成了漢奸賣國。港大學生會的「民主牆」容許這樣的漢奸口號掛上多日，奢言是「言論自由」、「學術自由」，實質卻是賣國、投靠的自由，哪一個社會的大學會公開容許這樣的宣傳呢？

浸會大學變成政治無賴和暴民的溫床，香港大學變成港獨漢奸的培養地，還有中文大學等。香港的大學當然不是所有學生都是這樣，但少數人佔據學生組織，騎劫學生名義，大多數的學生視若無睹，甚或同情容忍，大學當局則處處討好激進的學生，不敢依法處理，不敢批評、譴責學生的胡作妄為，這就變成幫兇從犯。由這些政治無知而又激進的少數大學生主宰着校園文化，這些大學不是淪陷是甚麼？

大學一如社會，有制度、有規矩、有道德與文化規範。大學生在大學除了學習受訓考取學位文憑外，更主要是學習做一個負責任的成年人，在大學的小社會生活。當大學變成任意妄為、不守法、不道德的場所，教學必然受到忽視和衝擊。大學生活失去原有的教育意義，反而成為政治宣傳，仇恨言行散播和培育的地方。當大學淪陷，由這些激進學生把持，每一屆新入學的學生便成為他們政治宣傳、政治招募的對象，趁新入學的學生不懂世事，不明大學生活的價值與意義，便容易羊入虎口，脫不掉他們的迷惑和教唆、引導。

大學應該有思想多元化，但是總有一個限制，一是法律，二是道德。漢奸言行與仇恨政治是絕不可容許的，不嚴加禁制，香港的大學便會一直淪陷下去。