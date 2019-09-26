離中共建國七十周年愈近，香港的反修訂《逃犯條例》暴亂就愈瘋狂，反對派和暴徒們對國家象徵的施暴愈加興奮，他們鎖定了五星旗、國徽、「十一」紀念活動甚至和中國有關的一切事務，肆意破壞、蹂躪、踐踏，瘋狂的發洩仇恨。他們在踐踏五星旗時高舉美國旗，好像自己成了美國大兵，這讓人想起方志敏英烈在《可愛的中國》一文中描述的，在「穿西裝的肥人」指揮下，一群流氓糟蹋中國女子——意喻蹂躪淫辱祖國母親那一幕。

今日香江之暴徒如此喪心病狂，山姆大叔恐怕亦自愧不如。然而，他們一定會偷着樂，一定會繼續向北京施壓，要求「人道對待」這些走狗漢奸。這就是今天的香港，就是新中國七十周年大慶時的香港，就是林鄭月娥向反對派跪低投降的香港，就是中央政府還要「支持」她的香港！堂堂正正、早已屹立於世界民族之林的中國，怎麼在香港土地上淪落到這般田地？被欺辱到這般田地？

連續三個多月的暴亂，多次眾目睽睽之下五星旗、國徽被肆意羞辱，特區政府除了譴責，沒有任何行動制止，沒有根據相關法律全力拘捕暴徒，沒有立刻展開刑事起訴，沒有組織護旗警力。這個時候的林鄭卻熱衷於搞甚麼「對話平台」，向反對派和暴徒「釋出善意」！

林鄭月娥之流這等態度，毫不奇怪，在她的心中到底有沒有五星旗，是個甚麼分量，大可懷疑。不過，九七回歸之前，在港英政府培養教育下平步青雲的林鄭，心中只有英國旗、港英旗，那是可以肯定的。

世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，當然也沒有無緣無故的麻木不仁、視若無睹，更沒有無緣無故的兩面人。在對待五星旗、國徽和國家意識上，林鄭月娥之流屬於哪類人，是甚麼態度、甚麼感情，實已寫在牆上。

再過幾天便是「十一」，不必想像就能知道，當天香港將面臨一場空前的浩劫，五星旗只能在祖國內地高高飄揚，在香港特區則會被摔在地上、扔在河裏，被輪番施暴。