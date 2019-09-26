民主黨政客鄺俊宇報稱遇襲受傷，反對派群情激憤，義正詞嚴譴責暴力，要求警方全力緝兇。這實在太諷刺太尷尬，他們不是說「暴力有時候或是解決問題的辦法」嗎？為何現在自打嘴巴？他們不是詛咒警察「死全家」嗎？為何現在又要求警方全力緝兇？

三個多月來暴力事件層出不窮，黑衣暴徒到處打砸破壞，圍毆警員、遊客、長者，有暴徒甚至聲稱「未打死你，未算犯法」，反對派從來沒有譴責過半句，反而強調「不割席、不分化、不篤灰」。如今暴力終於報應在他們身上，這是自作自受，沒有甚麼好抱怨，要怪只能怪自己搬石頭砸腳。

以暴易暴當然不可取，更不應鼓勵，但當黑衣暴徒無法無天，社會嚴重撕裂，沉默大多數忍無可忍的時候，這種事情也就無可避免。最近頻頻出現群眾鬥群眾的場面，反映香港正一步步墮入暴力深淵，而這正是反對派鼓吹暴力的必然結果。所以說，反修例暴亂對香港最大的傷害不是破壞秩序、損害經濟，而是摧毀法治、撕裂社會。秩序可以慢慢恢復，經濟可以逐漸復原，但法治和社會裂痕就不是那麼容易修補了。但凡發生過顏色革命的國家和地區，哪個不是分崩離析？哪個不是內鬥不已？哪個不是民不聊生？

反對派對成年人鼓吹暴力也就罷了，最可恥的是連兒童也不放過。在連串暴力衝擊中經常可見到稚嫩兒童的身影，他們像中邪似的，一邊叫喊「光復、革命」，一邊打砸破壞，有的更被唆擺侮辱五星旗，其實他們根本不知何謂光復和革命，也不知打砸破壞和侮辱五星旗會有甚麼後果，小小年紀便淪為政治炮灰，政治邪教害人，由此可見一斑。反對派與其指摘警方濫捕，不如摸摸自己良心，為何要荼毒幼苗？那些家長更應問問自己，是否希望子女走上這條不歸路？須知因果循環，報應不爽，暴力不止報應在反對派身上，也將報應在下一代身上。