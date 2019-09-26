「中國人不是病夫！」功夫巨星李小龍在電影《精武門》的對白，四十多年前大快人心，激盪無數中華兒女，香港人與有榮焉。此時此地再重聽這句話，別有一番滋味在心頭。

當年活力騰飛的城市淪為暴亂之都，外部勢力更借港欺華，漢奸當道，無能政府任人魚肉，恍如重現電影的情節。市民不禁緬懷小龍一腳踢破辱華牌匾，震懾日寇的威風之際，赫然發現一代巨星故居將化作飛灰！因為政府棄救，李小龍位於九龍塘的故居展開清拆工程。李小龍會會長怒斥政府不重視港人的集體回憶。

李小龍獲《時代》雜誌評為「二十世紀的英雄與偶像」，既是電影巨星，亦是武術宗師、截拳道的創始人。他將中國功夫傳播到全世界，是首位華人在荷里活揚名立萬，據統計，全球影迷數以億計。「李三腳」的成就前無古人，是真真正正香港之光，他的故居亦曾是各地遊客訪港熱點。二○○八年業主曾向商經局提議捐出故居，復修為李小龍紀念館。經過兩年多的商討，雙方未達共識。政府決定在香港文化博物館設置李小龍專題展覽，聊表心意了事。數月前，一位有心人欲收購李小龍故居改建為李小龍紀念館，卻不獲政府回應。

相信每一位李小龍迷都希望在最後一刻，有一位白武士能出來打救「龍宅」，可惜事與願違，最終亦不能保住這座極具文化與歷史價值的建築物。關鍵在政府不但無能，更加是「冇靈魂」，對保育文物毫無熱誠，覺得把它們拆卸來建房地產更符合「可持續發展」。廢官目光短淺，眼內只有錢，而不會去想一個社會要均衡發展，文化亦非常重要。李小龍是上天賜給香港的瑰寶，百年難得一見，換在其他地方，一定會好好珍藏及保存他的文物，最低限度不會讓他的故居化作飛灰吧！政府連一幢樓都保不住，難怪整個特區也岌岌可危。