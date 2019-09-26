特區政府首場「社區對話會」，今晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行，超過二萬名市民報名，以抽籤方式「選出」一百五十人參與對話，再以抽籤方式決定發言機會，每人的發言時間限定約三分鐘，全程兩個小時，換言之只有四十人有機會發言。勞師動眾，特首及四位局長理論上「日理萬機」，緣何要與「話不投機」的人或「言不及義」者「對話」，營造「聆聽民意，博采周諮」的假象呢？至於場外則面對示威者如臨大敵，戒備森嚴；警民對峙，劍拔弩張，打砸、衝突難免。場內上演的是令人啼笑皆非的政治鬧劇，場外則可能是活生生的激烈肢體碰撞乃至流血，充滿悲情的真人騷。

林鄭稱無論多艱難也要持續對話，即是說這種形式的社區對話會持續搞下去。不是說當務之急是止暴制亂嗎？為何還要製造更多「暴」與「亂」的機會？原來林鄭嫌警隊的壓力不夠沉重，莫非她也有「仇警」意識？

任何一個腦筋清醒的人都知道香港社會的深層次矛盾是甚麼：一曰政治，二曰民生。解決政治問題，也要處理民生問題，或者可以這樣說，解決政治問題是手段，人民最大的幸福是目的。筆者從政十年，念茲在茲的就是這兩個問題，組織政團主張「全民制憲，重新立約」（政治），「濟弱扶傾，義無反顧」（民生）。解決政治問題必須還政於民，即是政治改革，實行民主；解決民生問題必須還富於民，即是合理分配財富，改善民生。林鄭及其領導的政府高薪厚祿，即使權力來源在北京，施政並非受香港市民所付託，但到今時今日應知民怨沸騰的原因是甚麼，若然不知，那就如同不會思想的禽獸！

「止暴制亂」是消極的做法，治標不治本，甚至連「治標」的效果也成疑。在「止暴制亂」的同時搞「政治對話」只會再次凸顯林鄭政府的無能。「還政於民」也許受已被扭曲了的《基本法》規範，但特區政府也有重啟政改的責任。至於「還富於民」，則完全是特區政府的責任。人均GDP四萬八千美元的香港，是全球樓價最高、租金最貴、生活費最高的所在，貧富懸殊，民生凋敝，其咎在誰？答案是顯而易見的。

不要再搞社區對話會這種爛騷了！要緩和當前的困局，只有一個辦法，就是解決人的問題。罪魁禍首林鄭及德不配位的主要官員立即下台，行政會議大換血。相信這也是香港人最基本的訴求。寫到這裏，筆者忽然想起在煤山吊頸自盡的明代崇禎皇帝朱由檢「人之將死，其言也善」的遺言：「朕無面目見祖宗於地下，去朕冠冕，以髮覆面，任賊分裂朕屍，勿傷百姓一人。」歷史上的敗家君王，下場原來都是很悲慘的！