止暴制亂無期，林鄭月娥卻未學行先學走，除了所謂走入社區構建對話平台，又突然擺出打倒地產霸權的姿態，硬推「空置稅」和擬引用《收回土地條例》向發展商收地。問題是，弱勢政府百事哀，何況林鄭政府不止弱勢，直情猶如植物人的癱瘓政府，試問有何能耐搬走發展商的奶酪？

眾所周知，港府施政只知向利益集團傾斜，尤以曾蔭權政府為甚，房屋問題愈演愈烈，正正是曾爵士任內大搞官商勾搭、停建居屋、少建公屋所造成。林鄭矢言以曾爵士為其從政楷模，施政以發展商利益為重可謂貫徹始終。惟今時不同往日，同一條《收回土地條例》，年初企硬認為不切實際，現在又變成切實可行，背後原因不言自明。

顯而易見，林鄭急欲挽回民望續命，惟有針對發展商重拳出擊，以為這樣就能平息部分民憤。然而，民憤是日積月累的，房屋問題只是冰山一角。有深黃「和理非」告知，對港府之所以恨得咬牙切齒，修例只是導火線，最大原因是單程證過多而港府不肯檢討，大型基建儼如豆腐渣向內地看齊，一再DQ民選議員等等，又認為新移民過多才是房屋問題根源。由此可見，林鄭打發展商主意只是捉錯用神，隨時弄巧成拙，一旦連發展商都明反暗反港府，恐怕將成為壓垮香港的最後一根稻草。

誠然，港府加快發展土地、增加房屋供應是好事，若有本事撼動發展商利益，市民樂見其成，但現在社會問題千頭萬緒，暴亂不斷升級，最迫切的止暴制亂不管，卻周圍點火頭撩交打，自製內部矛盾，根本是本末倒置。

更何況，本港有大量空置官地丟空養蚊，例如本報不下多次提出，大埔富善邨附近有一幅優質靚地多年來未有發展，加上荒廢的政府宿舍、校舍等，根本不愁無地可用。林鄭偏偏捨易取難，對別人建言充耳不聞，不自量力，最終只會自取其辱。