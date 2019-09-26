民主黨立法會議員鄺俊宇和《蘋果日報》一位女記者分別遇襲，兩人皆忙不迭譴責暴徒，要求警方盡快破案。筆者素來對於一切違法行為深惡痛絕，但仍不得不說句，早知今日，又何必當初？

不少人認為兩人遇襲，跟近日的反修例風波不無關係，泛民主派與壹傳媒皆堅持不與暴力分子割席，如今報應現前，實在怪不了誰。

不過在幾天之前，本欄才煞有介事地敬告過反對派，支持暴力不是出路，更舉出泰國的紅衫軍、黃衫軍為例，希望他們引以為戒。沒料到言猶在耳，果報就已不斷找上門來。文明社會可貴之處，就是可以仰仗法律而非武力去解決紛爭，只有傻如香港反對派的部分人，才會倒行逆施，想回到唯力是尚的年代。

平情而論，我相信不少泛民的頭面人物心底裏並不支持暴力，譬如前立法會議員余若薇、劉慧卿這一類人，她們會樂意見到暴徒隨意向警方擲燃燒彈，也樂意見到反修例群眾包圍一、兩個親建制的老頭兒，然後將對方打到血流披面嗎？我不相信會。我反倒相信泛民中很多人仍然不失善良本性，他們見到暴徒的行為也會為之齒冷。可惜這些人只是有道德良心，卻缺乏道德勇氣，生怕一旦公開譴責反對派的暴力行為，自己就會被同路人攻擊。

不過，正所謂「君子有所為，有所不為」，面對大是大非問題，面對香港數十年來未有之亂局，不是男兒身的，都該有大丈夫氣魄，是大丈夫的，就更應挺身而出，為自己的良心，為同路人的安全，更為全港人的福祉，講一句公道話。只要有第一個具公信力的泛民中人站出來與暴力分子劃清界線，更多的香港人就會停下來，想清楚。

我們的家園正處於危急存亡之秋，個人的利益好應擱在一旁，有能力發聲的人若老是躲着，那就正如古人所說：「先生不出，奈蒼生何？」