反修例風波完全凸顯特區政府的管治無能！看官，繼康文署早前公布基於整體安全考慮，取消「十一」煙花匯演後，政府日前又公布為確保「十一」升旗儀式能莊嚴有序進行，將移師到室內舉行。肉酸成咁，既丟架又羞家！阿哥，管無能、治無方嘅林鄭政府畏首畏尾，虛怯到提不起雙膝，你話市民大眾有乜辦法唔戥特區悲哀，家陣止暴制亂已淪為紙上談兵！

呢，基本法委員會副主任譚惠珠認為應設立禁蒙面法，令社會知道犯法要付上代價，青年不會戴面罩後行兇，改為留在家中做有意義事情。事實上，有學者亦一早指出，示威暴徒因為蒙面，被拘捕並成功起訴的機會下跌，犯罪行為當可更淋漓盡致；而示威者的人數與激烈程度增加，令警方更難以處理。

此外，戴上口罩或面具，有研究指出容易出現無政府主義傾向，原來面具的心理效果，是可以使人有一種虛假的脫胎換骨的幻覺，戴上面具可使人自以為是替天行道的大俠。也就難怪黑衣蒙面示威者破壞港鐵站，不論男女都恍如食咗大力菜，神勇怒狂得人驚！歐美多國早已訂立禁蒙面法，加拿大的禁蒙面法尤為嚴厲，違者最高可被判監十年。學者仲話，通過此條例大有益處，但恐怕立法程序緩慢，故林鄭應考慮動用《基本法》第四十八條第四款所說的特首有權「發布行政命令」來實施。

唉，一提到設立禁蒙面法，林鄭已經好似滾水淥豬腸咁兩頭縮，一時話考慮運用法律時須評估能否精準處理目前嘅暴力狀況、會否帶來反效果，一時又話恐怕令本港已受損嘅國際聲譽進一步受挫。「跛腳鴨」林鄭及其廢柴管治班子，已徹底暴露其管治意志真如太監食偉哥，再沒有硬起來的希望！香港，看來只會在清談中繼續沉淪！魯迅曾指出，以妾婦之道治天下，天下哪得不糟！天啊，一個林鄭再加一個霸住毛坑不拉矢的司底驊，神仙保佑香港都趴街啦！