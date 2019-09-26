美國民主黨領袖、眾議院議長佩洛西忽然轉軚，宣布向總統特朗普展開正式的彈劾調查，指他早前致電烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查其競選對手拜登及其子亨特的不軌行為，做法濫權，凌駕美國法治，以及利用國家機器為自己的競選工程助攻。佩洛西表面上義正詞嚴，背後其實有難言之隱。

距離美國大選只有一年多，佩洛西一直反對向特朗普展開彈劾調查，原因是懼怕畫虎不成反類犬，連累民主黨的選情。民調顯示，約六成人不支持彈劾特朗普，其中一個原因是大家都認為投票已足以將他拉下台，臨選方來彈劾只會造成內耗，勞民傷財。此外，佩洛西亦擔心彈劾反而會成為特朗普反攻的踏板。彈劾成功需要有大量共和黨人倒戈方可成事，但按現況來看，這只不過是一場沒有把握的仗，勉強打下去，出醜的是自己還是對方，仍是未知之數。

佩洛西轉軚，看來與抵受不住黨內壓力有關。面對分裂，為求團結，按兵不動的一派也只有無奈地跟從憤慨一族叫喊。烏克蘭風波為本來缺乏理由的彈劾調查提供了助燃劑，她覷準這一點，將全黨的家當押上去，成敗關鍵就在看看特朗普有沒有如傳媒所說，為求施壓而故意扣起向烏克蘭發放的二億五千萬美元援助金。不過特氏似乎胸有成竹，更稱樂意公開所有通話內容以證清白，反指民主黨利用獵巫行動炮製總統級侵擾。除非佩洛西暗地裏有意讓特氏連任成功，否則如此孤注一擲，實在是危多於機。

此舉亦將民主黨的前途與拜登綑綁了。調查總統濫權，幫了拜登轉移視線，迴避他有否在擔任副總統的時候同樣公器私用，利用職權向當時的烏克蘭總統波羅申科施壓，迫使對方解僱檢察總長，令其子亨特的貪腐調查無疾而終。到底誰才是真正破壞美國法治的罪魁？未水落石出之前，拜登的污點較大，因為他是為私的，而特朗普可宣稱自己為公。