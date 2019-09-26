特朗普被指向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登兒子亨特，事件除了影響拜登的選情，亦讓民主黨元老、眾議院議長佩洛西再次處於風口浪尖。在黨內要求彈劾總統的聲音愈來愈大的情況下，她終於屈服，宣布該黨向特氏展開正式的彈劾調查。

根據民主黨的說法，事件凸顯特朗普為了打擊政敵，不惜主動引入外國勢力，主角拜登亦窮追猛打，要求白宮交出特朗普與澤氏的電話通話錄音。然而無可否認的是，亨特並沒有能源行業的相關經驗，除了有曾當副總統的老爸，何德何能領取高薪出任烏克蘭天然氣公司高層？更有甚者，拜登被指以反貪腐為名要求烏方解除個別檢察官的職務，其中就包括調查亨特任職天然氣公司的檢察官。儘管案件此前已中止調查，但瓜田李下的嫌疑總是難以撇清。退一萬步說，拜登有數十年公務經驗，豈能對潛在利益衝突渾然不覺？

有分析指出，烏克蘭醜聞會否觸發總統彈劾程序，關鍵在於白宮一度暫緩對烏國的二億五千萬美元援助，民主黨人批評這是赤裸裸的政治勒索，而且還要以公帑進行，堪稱罪加一等。對此，白宮強調暫緩撥款的決定在特、澤通話之前，與「勒索」根本沾不上邊。特氏更是振振有詞，稱軍事援助與烏國政府的廉潔程度掛鈎。然而烏克蘭官員卻有不同說法，基輔政府公開的說法是特、澤通話氣氛良好，中間並不存在「施壓」問題；一位不具名官員接受訪問時更表示，當局也是在看到報道後才得知白宮「閂水喉」。

針對此一羅生門，釐清真相莫如白宮向國會交出特、澤的通話紀錄。對此，特朗普一度高舉「行政特權」作擋箭牌，拒絕配合國會。他日前轉變口風，稱將會公開與澤氏未經刪減的通話紀錄，還強調「外界將會見到是非常友好及完全恰當的通話」。到底特氏真的是身正不怕影子斜，抑或是主動「引蛇出洞」？

事實上，隨着特朗普的醜聞愈揭愈臭，不僅紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯等少壯派議員不斷要求佩洛西更積極行動，七名新進眾議員日前更在《華盛頓郵報》發表聯署評論文章，力促展開彈劾程序。

儘管佩洛西終於從善如流，正式啟動彈劾程序，惟其政治盤算至今不變：彈劾特朗普對民主黨來說失大於得。首先是成功的機會極為渺茫，目前參議院由共和黨控制，要達到三分之二同意門檻，純屬天方夜譚。在佩洛西等心目中，現時民主黨幾位總統初選參與者的民意支持度皆勝過特朗普，腳踏實地打好選戰，明年就可把他趕出白宮，現階段發起彈劾反而節外生枝，特粉們固然更團結一致，中間選民也可能對曠日持久的政黨惡鬥心生厭惡，選擇「含淚不投票」，到頭來便宜了特朗普。

有人或者會問：當年共和黨人因為「水門事件」對尼克遜「大義滅親」，為何歷史不能再演？正如《紐約時報》專欄作家杜塔特指出，共和黨人都知道尼克遜大局為重，有所不為，下台後絕不會說三道四，但特朗普卻肯定不會善罷甘休，以他在基層民眾的高支持度，誰敢造次，誰就得吃不了兜着走。