神州觀察：豬瘟防疫如虛設　損失慘重代價大

內地自去年八月爆發首例非洲豬瘟疫情後，短短九個月時間便導致全面失守，凸顯當局防疫控疫能力之不堪；而在「吃不死人」的錯誤認知下，當局此後對豬瘟疫情實行冷處理，一再宣稱疫情「總體可控」，玩起自欺欺人的把戲來，只是此舉招致更大後果，令整個豬肉產業鏈蒙受巨大損失，於國於民都是災難。

中國工程院院士、中國農業大學動物科技學院院長、世界畜產學會副主席李德發近日在一個論壇上說，非洲豬瘟爆發一年多以來，已給內地造成一萬億元人民幣的直接經濟損失，且該數字尚未計及整個產業鏈的上游和下游損失。用他的話說，全世界一半的豬產自中國，非洲豬瘟給畜牧業上了寶貴的一課，搞不好防疫防病的代價實在太大。

事實的確如此。據當局公布的最新監測數據顯示，截至上周，內地豬肉每公斤價格已飆升至三十六元人民幣以上，比疫情爆發前翻了一番有多。按照中國人的飲食習慣，肉類供應中的六成都是豬肉，預計到明年，全國的豬肉實際需求將增至五千五百萬噸，惟受豬瘟疫情影響，全國生豬存欄量已然告急，且老百姓面臨的不止是捱貴豬肉問題，各地都在實行限購令，已陷入有錢也買不到豬肉吃的窘境。加之整個「菜籃子」皆呈現水漲船高之勢，像北京豐台區的牛肉價格，早前就曾飆到每公斤約三百三十港元，叫一般百姓如何負擔得起！

而這一切都是拜當局防疫無能所賜。不可不知，就在遼寧省爆出首例非洲豬瘟不久，便有不法商販以八千元買通內蒙古的官方獸醫，開具假證明違法跨省檢驗，從而造成疫情在內蒙古傳播，官方檢疫人員為了一點蠅頭小利便與奸商勾結，疫情又豈有不氾濫之理？至於一些地方政府出於維穩或避責目的而刻意隱瞞疫情，一些檢疫部門因懶政不作為而讓病豬外流等行為，都是導致疫情肆虐的重要因素。

那麼一萬億元究竟是怎樣的損失？以財政部撥付給地方的專項扶貧資金為例，本年度為一千二百六十多億元，照此估算，如同多年的扶貧成果被抵銷，由此又將導致多少人再度淪為貧困戶，更是不得而知。至於國務院早前為打「豬肉保衞戰」掏出的二十幾個億，以及各地的財政支出加起來，亦只是豬瘟疫情總損失的零頭，效果堪稱杯水車薪，且遠水救不了近火，全面恢復養豬業仍然需時。

更讓人擔憂的是，當局近期密集式救市之舉無非為即將到來的「十一」維穩，就像為達到「閱兵藍」而暫時關停北京周邊的工礦污染企業一樣，待節日一過，一切又都照舊，非洲豬瘟恐將繼續蔓延，勢難讓當局真正吸取教訓。