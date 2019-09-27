功夫茶：海關掃毒屢建功　差佬止暴失失慌

打鐵趁熱，有胡要截。香港地，個個都知走得快好世界，最怕執輸行頭慘過敗家。係人都想做嘢快人一步，理想達到，所以有啲自以為叻仔叻女嘅，就話「出嚟威，識搶咪」！功夫茶就認為世事好多嘢唔到你搶嘅，若然時運低兼行唔正又企唔正，搶條毛都未必搶到喇。

呢，稍為留心一下本地新聞，都知道本港海關緝私掃毒真係堅過石堅，絕對唔係好似有啲廢柴高官經常周身郁，扮忙碌，做騷擾民多於實際，要威更加不必搶咪都多人識。無錯，功夫茶讚緊海關呀！日前佢哋喺機場進行代號「紅心」嘅專項執法行動，犀利咯，又破獲過去十年來最大宗涉及機組人員販毒嘅案件，兩名南非籍機組人員涉嫌販毒共約十八點三公斤可卡因，估計市值約二千三百多萬港元，係咪頂呱呱呀？

仲有吖，不久前海關又喺文錦渡管制站檢獲十八點二萬件走私含尼古丁油嘅煙油匣，為今年最大宗同類陸路走私案。講真，現任關長鄧以海同佢領導嘅七千多名員工，好應該斬大舊叉燒慶祝吓，今趟功夫茶唔會推介佢哋食超記老味咯。魯迅就話：人間世事，恨和尚往往就恨袈裟，即係俗語話齋：見佢前面憎佢後面！今趟掉番轉頭，大可以愛屋及烏也。正是：海關掃毒真神勇，百姓個個好欣賞！

嗱，好嘢自然多人讚，有人話海關關長同埋佢班手足掃毒緝私，執豆咁執屢建奇功，關長可謂「現代版林則徐」，好應該獲頒勳章，功夫茶鼓掌贊成啊！皆因同為紀律部隊，近幾個月來，大家睇到差佬止暴制亂姐手姐腳，兼且失彈若等閒，一時丟彈匣，一時飛脫佩槍，功夫茶幾驚佢哋連阿媽都唔覺意丟埋呀，該煨咯！試問如此遊魂點樣執勤呀？

話時話，各地政府近期破獲嘅毒品大案，多數同黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻有關，之不過，係人都知上海仔之所以喺香港警方執法前每次均可聞風先遁，就係因為獲得警方同埋律政司兩把保護傘包庇。嗱，前警司級高層同佢稱兄道弟，大家同撈同煲，販毒頭子連嫁女請飲都請佢坐主家席，兵賊一家親到呢！難怪家陣連市區掃毒都要由海關代勞，現任警隊一哥咯喎，功夫茶深信佢做緊佛系信徒，一花一世界，一葉一如來，等榮休吧。

即係咁，香港警方及律政司不作為啫，內地政法高層卻不斷加強打擊犯罪分子保護傘，再加上本港海關表現神勇，獵狗終須山上喪，相信有人有得震冇得瞓咯。出得嚟行，預咗要還，此乃亂世行走江湖之鐵律也。