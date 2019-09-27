正論：佔中五年續逍遙　誰在縱奸養禍胎

中國歷來盛產漢奸，中國人也最痛恨漢奸，漢奸即使風光一時，最後都難逃歷史審判，從秦檜夫妻像長跪岳飛墳前，到吳三桂死後遭康熙分屍，俱是最好例證。今日的香港同樣洋奴漢奸當道，作惡甚至遠超歷朝歷代，尤以「禍港四人幫」之首壹傳媒黎智英最臭名遠播。無奈港府姑息養奸，中央投鼠忌器，香港沉淪不止，事有必至，理有固然！

明日就是違法佔中五周年，反對派再次借遊行之名行暴亂之實，預料又有一場腥風血雨。五年時間說長不長，卻足以令香港起了翻天覆地的變化。五年前，正義傳媒諄諄告誡當權者，佔中是外部勢力透過香港代理人策動的顏色革命，「違法達義」荼毒人心，平亂必須徹底，絕對不能留下半點火苗。黎智英作為佔中金主及幕後黑手，壹傳媒更是佔中最大輿論平台，罪大惡極，不將此人繩之以法，後患無窮。

可惜言者諄諄，聽者藐藐。四十八名佔中主要搞手之中，僅有九男女被起訴，不僅全部獲輕判，大部分更獲緩刑，結果是「違法達義」謬種流傳，港獨惡魔張牙舞爪，反對派氣燄囂張。律政司不是有法必依，反而傳出佔中案的檢控告一段落，黎智英及其餘三十八名搞手全身而退。當局匆匆結案，不但沒有維護司法正義，更是庇奸護惡，為黎智英撐起保護傘。現在好了，一場史無前例的奪權風暴在佔中五年後爆發，將特區徹底打垮，將法治徹底摧毀，將百年基業一鋪清袋，誰是特區千古罪人，清楚不過。

人們不明白的是，為何律政司總是對黎智英網開一面？答案很簡單，黎智英有外部勢力撐腰，狂言「為美國而戰」，狗仗主人勢，自然有恃無恐。港府畏洋如虎，連狐狸尾巴都不敢碰，從律政司以「證據不足」放生黎智英政治黑金案，到佔中案不了了之，再到恐嚇東方報業記者案石沉大海，黎智英有司法免死金牌已是不爭的事實。加上律政司司長鄭若驊其身不正，知法犯法，甫上任即被踢爆豪宅僭建，落人口實，不惜犧牲法治和反對派進行魔鬼交易，以放生黎智英換取不被反對派狙擊，助長邪惡氣燄，終於埋下港府兵敗如山倒的禍根。

可以看見，佔中只是顏色革命的小試牛刀，今次的反修例風暴才是致命一擊，香港被蹂躪得奄奄一息。屋漏偏逢連夜雨，美國參眾兩院的委員會日前通過《香港人權與民主法案》，為美國長臂管轄邁出第一步，為美中貿易談判再添籌碼，為瀕死的香港再踩多一腳。正是這個黎智英，第一個叫囂美國制裁中港官員；又是這個黎智英，煽動大小洋奴有樣學樣通番賣國，如今求仁得仁，他們彈冠相慶，可悲的是，中央除了軟弱無力地要求美國停止干預香港事務，反擊乏力，尊嚴無存。今日的香港，五星旗陷落，星條旗飄揚；唱國歌被打，唱美國國歌成為時尚，黑白顛倒，以恥為榮，情何以堪！

別看內地官媒痛斥黎智英為「漢奸代表」、「民族敗類」，中央政法委點名黎智英為「禍港四人幫」之首，力數他們賣港投美「十四宗罪」，語氣一次比一次嚴厲，但沒有實力的憤怒毫無意義。中央至今出口不出手，不但收不到震懾效果，反倒讓人訕笑，自損威風。既然明知黎智英作惡多端，為何任由他一直逍遙法外？既然明知「禍港四人幫」是亂港黑手，為何不將他們繩之以法？正如我們多次指出，特朗普將香港局勢同貿易戰掛鈎，無非要捏住北京咽喉，攫取更多好處，惟有將香港問題徹底解決，將禍港黑手徹底剷除，才可拿走架在頸項那把刀，為何中央置若罔聞？說穿了，執政當局恐洋缺鈣，面對洋人自矮三分，看見洋奴退避三舍，才是香港動亂不止的原因。

人在做，天在看。洋奴漢奸禍國殃民，從來沒有一個有好下場，秦檜遺臭萬年不用說，吳三桂引清兵入關，權傾一時，但清廷主子壓根兒不相信他，康熙在吳三桂死後將其屍體肢解分到各地，說明一切。是的，一個連自己國家民族都可以出賣的人，即使對洋主子如何鞠躬盡瘁，也不可能得到洋主子真心尊重，當利用價值完結，他們的下場必然十分悽慘，這樣的例子在古今中外不勝枚舉，黎智英之流當然概莫能外。

說到底，打鐵還需自身硬。今年是中共建政七十周年，美國在這個時候搞出這場顏色革命，不諱言以「新冷戰」看待中美關係，可見仇視中國已到了不加掩飾的地步。面前的路已十分清晰，中央退無可退，必須挺直腰桿，丟掉幻想，強硬應對，尤其在香港問題上該出手時就出手，給洋奴漢奸重重一擊。惟有重拾民族尊嚴，讓香港重回正軌，改寫中美關係新規則，這樣才是長治久安之道！