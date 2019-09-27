美國總統特朗普的政策，並沒有幫美國經濟逃避下行的危機，相反，更將下行趨勢加快。因此，在他之前已開展的美元貨幣供應收緊戰略，本意在量化寬鬆，在其他國家倚賴過度供應的美元之後，減少美元供應以打擊它們的經濟，卻因特朗普的貿易戰，反倒抵銷他減稅的作用，貿易戰未能壓倒中國，美國出口受阻，刻意營造美國經濟獨好的假象一下子穿破，更招惹中國參與新興國家的貶值潮。歐元亦然，國際經貿金融環境轉壞，外國資金沒有群湧美國，反而因為政治因素和害怕特朗普政策多變而避開美國。

結果美元減少供應帶來的加息期並不能堅持，受損的主要是南美洲的阿根廷和巴西。中國也大致無礙，經濟增長速度下落還主要是國內去槓桿化和打擊貪腐、金融房地產泡沫的效果。

形勢比人強，也加上特朗普競選連任的政治壓力，美國的加息潮逆轉為減息，收緊銀根變為放寬銀根，甚而另一輪的量化寬鬆似乎箭在弦上，國際經濟相信暫時避開美元銀根緊縮帶來的一劫。

當然，特朗普的善變還是構成威脅，但至少在明年美國大選之前，還可大致平定。辭退國家安全顧問博爾頓，減去了叫囂開戰的因素，而以經濟利益為最大目標的特朗普，不敢也不願輕啟戰端，反而是在對外軍事上收縮戰線，阿富汗、敍利亞、烏克蘭都是見形勢不佳而退，也不敢動委內瑞拉和伊朗，還跟北韓虛與委蛇。

不過，這並不是特朗普改變了美國好戰的精神，而是他和他背後的勢力知道力有不及，與其出兵動武而又不會戰勝，倒不如集中金融戰以及低成本卻高效的顏色革命。美國經過上世紀九十年代開始的全球獨霸，結果未能改善本身的財經實力，反而丟失了眾多盟國。歐盟加土耳其、日本與東盟都有離心，且處處提防美國的出賣和傷害，連英國也離心離德，最根本的「五眼聯盟」只餘下實力不夠的澳洲、新西蘭和加拿大。

相反，以中國和俄羅斯為核心，國際多元化的發展加速，美國全球軍事布局處處出現漏洞。特朗普不是愛好和平，實際上是無能為力，他是聰明的投機者，最關心的是他家族的財富和權勢，不是美國的利益，他又怎會硬拚呢？

特朗普幾年施政的教訓，是他和美國任何的承諾與協議都不可靠，對付美國，只能憑實力、決心。一如北韓，憑着智慧和信心，可以像大衞打倒巨人，而這個巨人，愈來愈像毛澤東所恥笑的紙老虎。

這一年左右的國際相對平靜局面，中國可以怎樣利用呢？香港又怎樣呢？