三個多月一發不可收拾的反修例暴亂，對朝廷的「止暴制亂」，對香港的正常管治，對老百姓想過安寧的、不受暴力、恐怖威脅的生活而言，成了天大的難事，林鄭月娥政府的表現基本上是廢的。然而，對反中亂港勢力和暴徒來說，林鄭月娥乃很有價值，貢獻不小，因此他們要把林鄭留在台上，不言而喻。

當然，反對派喉舌更周不時「批判」林鄭，罵她是「北京的走狗」、「傀儡」，但絕不號召示威者和暴徒們趕林鄭下台，至少現階段如此，他們要和北京玩玩手段。中央不是一天到晚的說支持林鄭依法施政嗎？他們就多罵幾聲林鄭，因為「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對」。

他們是了解北京心態的，玩玩反間計有何難哉。何況反對派從林鄭的背景出身、一貫表現和今次發動暴亂「生死關頭」之際，早已看出她的「不簡單」。今時今日，她對反對派搞暴亂、搞奪權鬥爭具有「不可替代的作用」，故現階段還要巧妙使用，至於後續如何，看形勢再作定奪。

三個多月來，問題的關鍵，不是林鄭怎麼「廢」，不是反對派怎麼巧妙利用，而是中央的態度，中央對局勢的判斷、對林鄭的了解。我們看到的是，中央判斷林鄭那套綏靖投降的路線可以「止暴制亂」，可以「化解矛盾」，中央還相信林鄭在政治上可靠而且又有能力。結果完全不是這麼回事，暴亂愈演愈暴，中央愈是相信她、支持她，「止暴制亂」愈沒有希望。現在，我們不清楚的是，事到如今，中央還會那麼相信她、支持她嗎？如果中央真的認為當務之急是「止暴制亂」，還能相信和支持林鄭嗎？

中共有着近百年的鬥爭經驗，和各式各樣兇惡狡猾的內外敵人進行過多方面的尖銳、複雜、有時甚至是很激烈的鬥爭，不畏艱險，排除萬難，「火眼金睛，閱人無數」。今次是怎麼了？怎會在小小的香港，在自家菜園子栽了這麼大的觔斗？讓局勢如此失控？國家領導人最近不是又講要「敢於鬥爭、善於鬥爭」嗎？面對今次香港暴亂，「敢」在哪裏？「善」在何處？