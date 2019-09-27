伊朗總統魯哈尼日前在聯合國大會發言時道出一個事實：美國走到哪裏，恐怖主義就在哪裏。這絕不是誇張，阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞等等等等，凡是美國插手的地方，無不淪為人間地獄。伊朗勝在夠強硬夠團結，而且有一定實力，美國才不敢輕舉妄動，否則恐怕早就分崩離析，變成另一座地獄。

不幸的是，香港成為美國最新獵物，正重蹈中東國家覆轍，一步步走向毀滅，而許多香港人不知死之將至，還在叫喊「光復、革命」，還在幻想「榮光歸香港」，既可笑，又可悲。美國不惜工本策動顏色革命，並通過《香港人權與民主法案》，明眼人都看得出這是為了搞亂香港、遏制中國，那班洋奴漢奸賣身求榮，甘願充當政治打手，一點也不奇怪，他們的奴性基因注定只能做狗，不能做人。最令人無法理解的是，除了洋奴漢奸之外，竟然還有這麼多群眾受到迷惑，以致渾渾噩噩，顛三倒四，不惜摧毀自己賴以安居樂業的家園。難道他們以為美國真是為香港爭取人權與民主？難道他們至今還看不清顏色革命為世界各地帶來的災難？

內地官媒指出，美國企圖「以港遏華」，行徑與支持疆獨、藏獨、台獨的套路如出一轍，此舉只會為香港亂局火上加油。實際上，美國為了達到政治目的，從來都是不擇手段，香港亂局火上加油，正是他們最想見到的結果，根本不可能收手。講多無謂，食多會滯，北京當局與其打口水仗，不如採取實際行動，斬斷美國伸向香港的魔爪，揪出美國在香港的政治打手。君不見，十一就快到了，漢奸黎之流蠢蠢欲動，近日頻頻密會，想必又在圖謀攪局，準備掀起另一場腥風血雨。美國主子在幕後發功，洋奴漢奸在台前賣力，不徹底搞死香港誓不罷休。還是魯哈尼說得對，美國走到哪裏，恐怖主義就在哪裏。香港反修例暴亂演變至今，距離恐怖主義只有半步之遙。