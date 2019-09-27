上文慨嘆，一代巨星李小龍以武術振興中華，可惜故居被清拆，全因政府冇靈魂，然而特區人心亦不古。上世紀七十年代李小龍掀起功夫熱，男兒當自強，紛紛學武，既可強身健體，亦能留待保家衞國之需。當年的大學生運動是保衞釣魚島，維護中國領土完整及國家尊嚴。反觀現在的年輕人，沉迷電玩虛擬世界，樂做手機「低頭族」，慣了躲在電腦後做鍵盤戰士，當中極端者訴諸暴力，走上街抗爭，放火及圍毆異議者。他們鼓吹香港獨立，高舉英美旗及港獨旗，辱毀五星旗，有一天，代表日本軍國主義的太陽旗在香港飄揚、出現「釣魚島是日本的」這樣的邪說也不奇怪。

這個推測不是沒有根據，近日香港又發生一件令所有中國人髮指的事，位於烏蛟騰的抗日英烈紀念碑，是全港唯一的國家級抗戰紀念設施，在九一八事變紀念日前夕被噴上反對修訂《逃犯條例》字樣，激起各界怒憤。年輕人空談本土，卻不知真真正正的本土血淚史。大埔烏蛟騰是抗戰時期廣東人民抗日游擊隊東江縱隊港九大隊的基地，一九四二年日軍包圍烏蛟騰村，強迫村民繳械及供出游擊隊隊員的身份，村長和村民拒絕妥協，終被日軍折磨至死。香港重光後，村民豎碑紀念，十年前獲撥款遷往現址重建。團體發聲明譴責示威者的行為，是對當年保衞香港的抗日烈士極大侮辱，完全是令人不齒的懦夫行為。

示威者之中有所謂勇武派，其實就是當中最暴力的分子，他們拳頭對內，明知警察不敢向他們開真槍，便橫行霸道，對意見不合的，即使上了年紀也拳打腳踢，圍毆至倒地，還要踢多一腳。貌似膽大，其實是懦夫，港鐵聘請外籍人士巡查，孔武有力，他們便嚇得不敢搞破壞，媚外怕惡，實在有辱「勇武」這兩個字。如何做真正的勇士、義士，不用大道理，去看看李小龍的《精武門》，學做一個勇敢的中國人吧！