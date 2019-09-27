林鄭月娥首場社區對話會昨晚在一片喧囂聲中舉行，「精選」的一百五十名出席者中，有撐政府的，也有反政府的，氣氛尚算平靜，但場外則劍拔弩張，示威者、學生、蒙面人重重包圍，防暴警如臨大敵，對話是否能解決分歧未可知，反倒勞民傷財、添煩添亂卻是不爭的事實。

最可圈可點的是，有市民批評香港司法出現問題，指執法者嚴正執法，捉到涉案人士，但法官不作公平判決，質疑法律是否維護正義；又指教育局局長要問責，中國歷史、通識科應受監督，並認為政府要嚴正監管香港電台，重整官方頻道，「做番應該做嘅嘢」，可謂說出不少市民心聲。

就說7‧28中上環暴亂，四十四名被捕人士被控以暴動罪，儘管控方反對，但法庭一樣撤銷大部分被告的宵禁令及離港禁令，有人更棄保潛逃遭通緝，令人嘩然。同樣情況已非首見，司法往往予人優待被告之感，若然這些案件真正進入審訊程序，人們可以相信法庭公平公正嗎？

君不見，反中亂港有獎，愛國愛港有罪，已成特區主旋律。七警案及前警司朱經緯案速審速重判是一例，長毛、雙學三子、佔中九男女不是輕判就是獲放生又是一例，身為佔中金主及黑手的壹傳媒黎智英甚至連起訴都免了，司法公義何在？別說佔中案，黎智英牽涉的政治黑金案，連他本人也不敢否認，偏偏律政司司長鄭若驊竟以證據不足為由不起訴，至於恐嚇東方報業集團記者案則拖延逾兩年仍石沉大海，反中亂港有免死金牌，信焉！

再說教育亂象，回歸以來多不勝數，於今尤烈。反修例風暴爆發後，多名通識科教師被踢爆在網上發布仇警言論，甚麼「黑警死全家」、「警察子女過不到七歲」，要多惡毒就有多惡毒。為人師表不但沒有愛心，反倒散播仇恨，鼓吹校園欺凌歪風，誤人子弟都不足以形容，說是喪心病狂也不誇張。

然而，理應清正校風、保護學生的教育局至今做過甚麼呢？局長楊潤雄僅發出譴責信敷衍了事，不痛不癢，與其說是懲罰，不如說是姑息。警察子弟在校內既面對心智不成熟的同學欺凌，復面對師長欺壓，叫天不應叫地不靈，他們的校園生活將會如何，想一想也令人不寒而慄。

還有，香港電台每年耗費十億公帑營運，收視卻比亞視更低，在這場政治風暴中，港台記者往往充當「黑記」最前線，狙擊港府、抹黑警隊不遺餘力，叫人瞠目結舌。何謂養狗咬春袋，看看出錢的港府，再看看受助的港台，沒有比這更傳神的例子了。如今市民點出問題，林鄭如何應對？