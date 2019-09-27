現在的香港到底似乜？

沙田東鐵站職員截停一名跳閘青年，竟引來三百人圍堵車站，控制室、八達通機、閘機遭大肆破壞，最後又要勞煩防暴警清場。跳閘本來已經不對，不對的行為被揭發，人們不但沒有羞恥之心，反而理直氣壯吹雞起哄、暴力破壞，還自以為很正義很高尚，令人作嘔。

這還不止，一名休班警員前晚在屯門商場購物，因為身穿印有「PTU」字句的襯衫，竟遭三十人圍毆至頭破血流。現在只要人多，只要蒙住塊面，只要聲大夾惡，就可以橫行霸道為所欲為，打人放火搶砸破壞無惡不作，衰過黑社會。一旦政見不合暴徒之意，二話不說郁手就打，再嚴重的罪行也能美化合理化，恐怕不用多久，殺人也是可以接受的。香港法治已死，正是集體墮落的共業。

最近筆者又從網上看見一段影片，一名黑衣青年在茶餐廳內對兩名女士破口大罵，估都估到，大概兩人批評黑衣暴徒，被該名青年聽見，隨即情緒失控。觀其說話內容顛三倒四，令人啼笑皆非，甚麼我們去前線幫你們爭民主，你們不識字、無讀過書就不要出聲，不滿意就滾回大灣區享受大灣區榮耀云云，中間當然夾雜大量粗口。但見兩名女士非常冷靜，倒是黑衣青年醜態畢露，這種連別人言論自由都要粗暴干涉的人，竟然說要為香港爭民主？真是全世界最荒謬的黑色笑話。再說，大灣區全名是粵港澳大灣區，香港早就是大灣區一部分，連地理都搞不清，卻叫人滾回大灣區，不如自己離開香港更實際。

今日的香港，黑白顛倒，是非不分，禮崩樂壞，法治淪喪，而這一切的改變，僅僅發生在這三個多月間。你能想像暴亂再延續多三個月，香港會變成怎樣嗎？林鄭一味綏靖投降，連「禁蒙面法」都不敢立，止暴制亂遙遙無期，香港死於林鄭之手，這一筆勢必被史書記載，遺臭萬年。