老子曾說：「民之難治，以其智多。」若讓我說來嘛，要是真的智多還好，最怕是民之難治，以其智低。尤其這年頭，很多人不辨是非，不識輕重，要不無風起浪，要不小事化大，天下又焉能不亂？

中國內地的言論管制嚴格，對網上媒體更是緊盯不放，過去我也曾經覺得未免過分，近年卻多了幾分同情諒解。雖然世界上普及教育的工作愈做愈好，但民智不一定能夠相應提升，輕信他人、錯判是非的情況仍然十分普遍，美國、英國等先進地區如是，香港亦如是，不得不讓人憂心。

上一屆的美國總統競選，民主黨希拉妮本來領先共和黨的特朗普，後來希拉妮被造謠中傷，謠言的內容不少荒誕不經，一看就知道是作偽，但謊言說了一千遍就可以成為真理，說着說着，特朗普的民望便迎頭趕上，最後美國便讓一個小丑般的人入主了白宮。

本來，英國反對脫離歐盟的人遠多於支持一方，只因為現任首相約翰遜一類人，大肆誇大脫歐的利益，不少人又信以為真。到當真通過脫歐法案，約翰遜等人的謊言才被戳破，好些人後悔已然太遲。

香港不少人也是一般模樣，甚麼「八萬五」房屋政策是導致經濟崩潰的原因、《逃犯條例》修訂通過後香港將人人自危等，這些都是想當然而無甚根據的說法，到頭來竟然贏得相信者眾。近日的反修例運動更令香港陷入前所未有的危機，可見民智之低委實教人吃驚。

中共見到東、西方言論開放的社會俱如是，民心如此易受擺弄，正所謂「前車之覆，後車之鑑」，他們對西式的言論自由將更加戒慎戒懼，更不敢讓自媒體脫離規管。說實話，經過這一場反修例風波，也不能不讚嘆阿爺確實有點先見之明，如果早年任由谷歌等西方媒體企業任意在中國扎根，說不定今天大亂的，在全國之中，就不止香港一個城市了。