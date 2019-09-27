正當香港社會嚴重撕裂，暴力衝擊持續不斷，而且不限周六、周日，依家旺角警署附近幾乎晚晚都有警民衝突，而呢個時候，被「軟禁」禮賓府想出去恤個髮都有困難嘅林鄭月娥，就話好想落社區同市民對話，第一場大龍鳳昨晚率先在灣仔伊利沙伯體育館舉行，結果未對話先擾民。

灣仔有六所學校預告要手牽手築人鏈圍高官，而附近之學校要提早放學，商戶要提早落閘，更有團體揚言會舉行示威活動；當然，少不免又要封路，少不免又要大量防暴警察候命……搞到神憎鬼厭！

林鄭嘅對話騷，究竟所為何事？老朽但知特衰政府已如怒海孤舟，一個急浪掩至，隨時沒頂！然而舟上人卻仍然好整以暇，以為搞吓桅上支布帆就可以再乘風破浪，你話係唔係戇居？特衰政府亦如一架已着火焚燒嘅汽車，你唔想方設法第一時間跳車，唔通仲諗住搵個滅火筒救烈燄？林鄭嘅對話騷，依老朽看，猶如抱薪救火也！

在一個人心虛怯、警民欠缺互信基礎下的社會，老朽相信即使得道高僧講道，都未必有信徒聽得入耳，更何況香港充斥大小漢奸，每次示威遊行，必有美國星條旗迎風飄揚，「時代革命，光復香港」、「五大訴求，缺一不可」此起彼落下，林鄭月娥竟抱琵琶，隔江猶唱後庭花，場面不是很滑稽嗎？老朽想起晚唐擅寫詠史詩的胡曾，他的一首詠長城詩，此刻讀來，別有一番感受，詩曰：「祖舜宗堯自太平，秦皇何事苦蒼生；不知禍起蕭牆內，虛築防胡萬里城。」

若然秦始皇能效法堯舜那樣令天下歸心，根本不用築長城，何況築長城原是為防胡人，哪知安全威脅並非來自外部，而是來自內部，自己內政不修，對外防備得再嚴密，有用嗎？今特衰政府敵我不分，姑息養奸，任由內部腫毒潰爛，不刮爛肉，只知起壇企圖與天師對話，如此務虛，與等死何別？