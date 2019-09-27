特朗普上台之初被民主黨揭發「通俄」，他透過獨立調查好歹過了關。不料到他競選連任時，又被民主黨揭發企圖「通烏」。從這件事中可發現一些顯見的關係，足以反映美國外交政策的本質與水平。

第一，俄羅斯與烏克蘭現在是活冤家死對頭，如指控屬實，特氏便是食盡兩家茶飯；第二，兩宗醜聞都是在總統選舉期間發生，說明特氏的食兩家茶飯外交政策，關係個人政治選舉多於國家利益；第三，揭發醜聞的都是民主黨，這至少說明該黨並不同意特氏處理外交事務的方式或政策，一旦上台就可能發生一百八十度轉變。

這就是美國的外交現實，它動機難揣且變化多端。圍繞着通烏案，真相只有兩個：一、民主黨的指控是真的。這就意味着特朗普作為美國總統，居然在處理對烏克蘭政策時，想到的是打擊自己在國內的政治競選對手。二、民主黨的指控誇大其詞。這反過來亦說明美國的在野黨，竟把對外政策從屬於奪取白宮和國會山的黨派利益之下。

像美國這類資訊開放且政黨輪替執政的西方民主國家，固然在施政上會具有多變性。但基於外交政策關乎國家信用和利益，在處理有關事項時，亦是需要跟從一定慣例的。例如當執政領袖在處理重大外交事項或參與重要外交場合時，在野黨及媒體應避免發表與國家既定政策不符的言論，以免造成混亂。

然而，近年這套規則已逐漸失效。例如特朗普主持重大外交會議時，常常被官員爆內幕，與外國領袖的對話被公開，反對黨或媒體亦隨即文攻筆伐，特氏則一次又一次要澄清「假新聞」，抱怨自己受到「政治迫害」。

打破這套規則的人當然可以搬出「公眾利益」來支持自己的行為，但是如果美國的外交政策被隨意的從屬於國內的黨爭，那麼受傷的就不僅僅是美國的外交信譽，還有那些選擇與美國同搭一條船的外國政府和人士。