山東近期出台新規，要求將退役士兵全部安排進黨政機關、事業單位、國有企業工作。消息一出，引發廣泛關注。

如今經濟形勢欠佳，就業困難，大學畢業生為了進機關做公務員，需要進行「千軍萬馬過獨木橋」的考試比併，有些熱門職位錄取比例達到近千人爭奪一個名額。加之政府瘦身簡政放權，國企減員提質增效，能進機關、國企工作，競爭難度可想而知。在這種情況之下，一次性將數千名退役軍人安排進機關、國企，魄力可謂巨大，但是也大大擠壓了就業空間。

山東是兵源大省。自一九八八年恢復軍銜制以來，山東是將軍數量最多的第一大省。因此，山東也是退役軍人安置任務最繁重的省份之一。由於對退伍後工作生活狀況不滿，近幾年老兵聚集上訪的群體性事件頻發。退伍軍人已經成為各地的維穩重點對象。去年「十一」期間，山東平度發生數百名退伍軍人聚眾維權的群體事件，震動全國。此前，二○一六年十月，全國各地上千名退伍老兵進京圍堵中央軍委八一大樓事件，要求解決退伍後待遇不公問題，這成為壓倒民政部部長李立國的最後一根稻草。

目前全國共有五千七百萬退役軍人，其安穩與否，對社會穩定關係極大。加之這幾年軍改和裁軍，對軍隊利益格局進行深度調整，同樣需要穩定軍心。去年機構改革組建退役軍人事務部，位列「內閣」，規格之高，超出外界預期，目的就是為了安撫老兵群體。去年五月，財政部下屬中國財經出版傳媒集團黨委書記周法興，被指發表詆毀轉業軍人的言論而被免職，財政部黨組還為此召開會議進行通報反省。

而此次山東對退役老兵照單全收，要求「不講條件、不打折扣」，統統發給鐵飯碗，力度之大震驚全國。此舉選擇在兵源大省山東高調率先進行，顯然經過了高層統籌部署，以期發揮導向效應，並且特意選在中共建政七十周年的敏感時間節點和重要維穩窗口發布，亦是出於社會維穩和安撫軍心的考慮，兼具現實針對性和長遠示範性。

軍人保家衞國，貢獻付出巨大，政府理應對其退役後的工作生活給予充分保障照顧，這無可厚非，亦是各國通行做法。但客觀而言，成千上萬退役軍人，素質千差萬別，如今為了「政治正確」而不問良莠、不顧實際情況，清一色塞進機關、國企，究竟能夠發揮多大實際作用，是否存在錯配和偏差，值得打一個大問號。

山東是全國官本位、「大鍋飯」思維最重的地方之一，之所以成為兵源大省，也與崇尚當官當兵、「吃公家飯」的傳統觀念有關。這兩年來，山東省領導因為高頻次的跨省「學習取經」而出名，去年是蘇浙粵，今年則是上海和京津冀，每次都大談山東要打破守舊觀念，要求學習浙江、廣東的民營經濟、創新創業。但如今，又將退伍軍人悉數安排進機關、國企，其樹立的鮮明導向，與之前所謂的「學習取經」，豈非自相矛盾、前後打臉嗎？