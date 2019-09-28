正論：賓館率先倒下　縱暴全港受災

冷冷清清，悽悽慘慘戚戚。反修例風暴將香港經濟徹底打垮，各行各業一片愁雲慘霧，尤以旅遊業為甚。旅客不見蹤影，場面冷清，連星級酒店都要大劈價招客，賓館業根本捱不過這個寒冬。如果說，政客和暴徒決心「攬炒」可恨，則縱容暴力的港府和市民該當何罪？

受惠於內地個人遊政策，本港旅遊業蓬勃發展十多年，連帶零售、餐飲、物流等多個行業也受惠，養活了大量勞動人口。可惜好景不常，反修例風暴將旅遊業優勢狠狠摧殘，內地旅行團暴減九成，整體旅客亦大跌三、四成，導遊和酒店從業員被迫放無薪假，三、四星酒店史無前例地將房租減至二、三百元依然乏人問津。在這樣的情況下，競爭條件遠遠不如酒店的賓館業，怎麼可能不率先倒下？

有賓館老闆表示，近三個月來入住率斷崖式暴跌，七月勁減一半，八月跌至一成，今個月更近乎零，往時十一預訂早已爆滿，現在連一張訂單都接不到。有每年來港的外國熟客今年拒絕來港，即使提出免費招待都耍手擰頭。顯而易見，現在已不是房租平貴問題，而是旅客對香港徹底失去信心，所謂危城不入，亂邦不居，人們但見香港汽油彈交錯，催淚彈橫飛，何必搵命博？

業界預計，起碼有四成需要交租的賓館率先被淘汰，逾千從業員受影響，餘下六成自置物業賓館只能吊鹽水，即使暴亂終告平息，一時三刻也難以重建旅客對香港的信心，未來將有更多賓館結業。最可笑的是，港府仍在發夢，推出的支援措施連小恩小惠也談不上，例如資助導遊每年續證進修費用一千元，對於完全無收入的導遊來說有甚麼用？又如豁免每年幾千元的商業牌照費，當賓館完全無人入住，這樣的資助同「攞景」有甚麼分別？

經濟是一環扣一環的，旅遊業絕對不會是唯一受害者。可以看到，在這三個月內已有約二百間食肆結業，又有連鎖零售集團計劃年底前結束約一百個銷售點，而這些僅僅是市道蕭條的冰山一角。事實上，環球經濟不景，中美貿易談判陷入膠着，加上香港止暴制亂無期，貿發局已將今年出口預測由正增長百分之二下調至負增長百分之四，並警告貿易相關行業的裁員潮會來得既快且急。經濟插水受害最深必然是基層打工仔，一旦失業率急升，社會更加不穩，香港淪為死城也就不遠矣。

我們不妨捫心自問，香港淪落了到底誰人得益？經濟崩潰了到底誰人受害？那些堅持不同暴力割席的市民，到底是愛香港還是害香港？一旦連他們自己都失業，是否仍堅持「攬炒」？反對派不奪權不罷休，暴力只會不斷升級，港府搞「對話騷」根本無濟於事。治亂世只能用重典，偏偏港府《緊急法》不敢用，連禁蒙面法都不敢立，繼續縱暴容亂，香港怎麼可能有走出困局的一天？

羅馬不是一天建成，毀掉只需一天。香港已到了最危急的時候，香港人再不清醒起來，再不向暴力說不，百年基業很快就會一鋪清袋。