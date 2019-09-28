功夫茶：龜縮驊一脈相承　林鄭大變身逃命

江湖相傳，特區政府「絕代雙嬌」，特首林鄭月娥同埋律政司司長鄭若驊，關係匪淺，乃係同門師姊妹。功夫茶淨係信前半句，對後半句就半信半疑。鄭若驊民望長期「墊司底」，人人叫佢落台，林鄭攬佢攬到出晒面，咁蹺兩個娘家都姓鄭，話親生姊妹都大把人信。至於同門學藝，司底驊最出名就係龜縮功，林鄭就自命「好打得」，鍾意強出頭，唔多啱路數喎。不過經過前晚伊館一役，功夫茶不得不信，佢哋藝出同門喇！

話說林鄭好做唔做，走去落區做對話騷，搵着灣仔伊館搞，街坊聽到大叫救命，阿特首今時今日神憎鬼厭，大把示威者出嚟招呼佢，隨時爆發連場廝殺，殺錯良民，商戶學校甚至泳池都提早落閘。街坊手無寸鐵就話驚啫，特首咁多保鏢，卻似乎仲更加驚青，出動三千警力護駕，成個伊館四周布防好似戒嚴狀態，大批防暴警員鎮守，同埋速龍小隊持槍戒備，真係恐怖分子嚟到都有殺冇賠咁款。入場安檢都係反恐級別，唇膏粉餅都唔准帶入場，喂又話要對話嘅，點解又咁驚死呀！

佢姊妹司底驊就醒啦，明知做炮灰，又再一次龜縮唔來撐場，但係市民又點會忘記你呀，有位發言者「問候」鄭司長，不過都唔及特首犀利，會場內幾乎人人鬧爆，會場外成千人等住同特首「共享催淚彈榮耀」，正門同埋後門都包圍，喺呢個時候，林鄭臨危現絕招，使出龜縮功，散場後匿喺會場裏面四粒鐘，等到大部分示威者返歸瞓覺，拿拿臨來個金蟬脫殼，換晒衫換埋車，鬼鬼祟祟咁喺後門逃走。

功夫茶想問阿特首，你落區唔係想同市民對話㗎咩？演唱會都有安哥啦，得嗰十幾廿個人可以講嘢，又限時三分鐘，梗係唔夠喉喇，場外向隅嘅市民，你又點可以令佢哋失望而回呀！匿喺度成四個鐘，不如堂堂正正地出去聽吓示威者噏乜啦，一次過做兩場對話騷，唔使再約過勞師動眾咁麻煩。依家搞到露咗底，原來同司底驊一脈相承，大家都係練龜縮功，林鄭梗係唔捨得炒師妹啦！

特區政府呢對「龜縮雙嬌」，真係唔怕示威者攬炒，佢哋縮喺龜殼裏面，其他人死晒，都未輪到佢哋。留得青山在，哪怕冇柴燒。好漢不吃眼前虧，林鄭老公同兩個仔都有英國護照，一有風吹草動就可以闔家閃啦，鄭若驊包庇漢奸黎智英，連黎涉及刑恐東方報業集團記者案都撳住，咁幫得手，第時漢奸黎走佬去美國，唔會留低呢個大恩人啩？將來「龜縮雙嬌」喺外國做西人，唔好掛住香港喇，千祈唔好返嚟啊，費事喺機場有百幾萬人齊齊「和你飛」，到時想縮入龜殼都縮唔切喇！