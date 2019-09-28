神州觀察：最美窮人評選秀　扶貧亂象又創新

中央提出明年要決勝小康社會，下令各地完成消滅赤貧目標，惟扶貧亂象仍層出不窮，花樣亦不斷創新，近期竟然別出心裁推出「最美貧困戶」等一系列榮譽稱號，令貧困民眾欲哭無淚。

山西省五台縣高洪口鄉政府近日召開表彰大會，對全鄉的「自主脫貧典型貧困戶」、「最美家庭貧困戶」、「自強誠信感恩貧困戶」、「有正能量貧困戶」等個人予以表彰。五台縣政府稱，通過這些獲獎貧困戶對其他貧困家庭可起到示範作用。

事實上，早前一些省市也曾出現過貧困民眾獲頒「最美」稱號。例如安徽省六安市韓擺渡鎮曾舉行「最美貧困戶評選表彰大會」，推出「最明理貧困戶」、「最上進貧困戶」等稱號；河南省唐河縣源潭鎮舉辦脫貧表彰大會，表彰「最美貧困戶」等個人和單位，並要求貧困戶破除「等、靠、要」思想。

當局表彰窮人「最美」，目的無非就是希望貧困戶要「自力更生」，顯示部分基層政府根本就無心扶貧，表面上看是鼓勵貧困戶自強，實際上卻更像是愈窮愈光榮的黑色幽默，同時也折射出部分官員仍將扶貧當作一項形象工程。

「人窮志不窮」本來就是中國千年傳統美德，也是國人普世價值觀，相比於那些巧取豪奪的貪官污吏和商賈的醜陋，窮人當然是最美。話雖如此，相信世上還是沒有人願當窮人。但問題不是窮人不努力，帶來貧困的是社會分配不公和政府無能。中國社會歷來是不患寡而患不均，不患貧而患不安。

當下中國，達官貴人揮金如土，極盡奢華，而窮人背負教育、醫療、住房三座大山，度日如年。中國亮麗的經濟成就，彷彿跟他們完全無關。近年中央持續加大扶貧力度，盼縮小貧富差距，但各地官員在扶貧中的造假腐敗亂象卻觸目驚心。中央的扶貧政策，到了地方就變成瞞上欺下的遊戲，或八天建成豆腐渣扶貧屋，或逼貧困戶牽牛拍照，更有官員冒充貧困戶兒子應付檢查。

最不能容忍的是，大量本是窮人救命錢的扶貧款項，源源不絕流入貪官和富人口袋。內媒近日曾在社論中披露假「低保」政策，部分地方政府不是按照城鎮貧困人口的實際數量發放被稱為「低保」的貧困民眾最低生活保障金，而是根據上級下達的指標和「關係」親疏才有。例如雲南省隴川縣民政局「靠山吃山」腐敗窩案，竟有七成以上的官員親屬吃低保。

當局需警惕的是，距離明年實現脫貧目標愈來愈近，大量湧進的扶貧資金勢必成為各地貪官和奸商眼中的「最後晚餐」，你爭我奪，上下其手。因此必須加大扶貧領域反腐力度，對那些妄圖瞞天過海、膽敢損公肥私者，從嚴從速查處、絕不手軟！